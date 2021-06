Les investisseurs cryptographiques «activent» les attaques de ransomware

Les investisseurs en bitcoins et autres monnaies numériques donnent du pouvoir aux pirates en ligne, a averti jeudi le fondateur du bureau d’application de la loi sur Internet de la Securities and Exchange Commission.

« Les ransomwares frappent partout et ils le collectent tous en bitcoins parce qu’il n’y a aucun moyen qu’ils se fassent prendre. Donc vous l’activez également », John Reed Stark, maintenant responsable d’un cabinet de conseil éponyme en cybersécurité, a déclaré à CNBC « Squawk on the Street ».

Stark a déclaré que les crypto-monnaies n’avaient presque aucune utilité pratique, comparant leur commerce à la spéculation qui a récemment porté AMC Entertainment et d’autres actions mèmes à des hauteurs incroyables.

Les crypto-monnaies manquent également d’enregistrement et d’autres exigences qui apportent plus de transparence aux marchés des capitaux américains, a-t-il ajouté.

« Au moins avec GameStop et AMC, vous ne faites nécessairement de mal à personne. … Mais avec la cryptographie, vous faites vraiment du mal à beaucoup de gens, et ce genre de risque, je pense, n’est pas bon pour la société », Stark mentionné. Il a également appelé crypto « l’essence du ransomware », un type de logiciel malveillant qui peut perturber et même bloquer les réseaux informatiques.

Dans la dernière d’une série de cyberattaques, la société brésilienne JBS – le plus grand emballeur de viande au monde – a repris la majeure partie de sa production après une attaque de ransomware le week-end. JBS accuse les pirates informatiques ayant des liens avec la Russie.

Colonial Pipeline, le plus grand oléoduc américain, a payé le mois dernier des demandes de ransomware après la fermeture de ses opérations pendant près d’une semaine. Le FBI pense qu’un groupe ayant des liens avec la Russie appelé DarkSide a mené l’attaque contre Colonial Pipeline, qui a payé 5 millions de dollars pour rétablir les services. DarkSide a ensuite fermé boutique après avoir collecté 90 millions de dollars de paiements en crypto-monnaie.

« Le pays est en quelque sorte en train de s’effondrer face aux ransomwares à cause de la cryptographie, et la principale raison pour laquelle les gens possèdent une crypto est parce qu’ils pensent que quelqu’un d’autre l’achètera et augmentera le prix », a déclaré Stark, qui a passé 18 ans à la division de la mise en application de la SEC. . « Il n’y a aucune autre raison d’investir là-dedans », a-t-il déclaré.