Les investisseurs craignent que la nouvelle équipe de direction de Xi ne soit “malavisée”

BEIJING (Reuters) – La chute des actions chinoises lundi en raison des craintes concernant la nouvelle équipe de direction chinoise “pourrait être erronée”, a déclaré le cabinet de conseil Teneo. Les actions chinoises à Hong Kong et New York, en particulier les géants de la technologie Internet tels que Alibaba a chuté le premier jour de bourse après que le président chinois Xi Jinping a consolidé sa ferme emprise sur le pouvoir avec une nouvelle équipe de direction de base remplie de ses fidèles. Au cours des dernières années, Xi a montré une préférence pour une plus grande implication de l’État dans l’économie. “Malgré des relations étroites avec Xi, Li Qiang, Li Xi et Cai Qi entrent tous dans le [Politburo standing committee] après avoir dirigé des provinces riches où la croissance économique est toujours la priorité absolue », a déclaré le directeur général de Teneo, Gabriel Wildau, et une équipe dans une note.

L’équipe de direction de Xi

Le comité permanent du Politburo est le plus haut cercle du pouvoir en Chine. Li Xi a dirigé la province du Guangdong, très exportatrice, en tant que secrétaire du parti, tandis que Cai Qi a occupé le poste de la capitale, Pékin.

Monsieur Li [Qiang] a été largement considéré comme un politicien compétent en faveur du marché et de la croissance. Ting Lu économiste en chef pour la Chine, Nomura

Li Qiang, susceptible de devenir le prochain Premier ministre, a supervisé les verrouillages stricts de Covid à Shanghai cette année dans son rôle de secrétaire du parti de la ville. Cependant, des analystes tels que l’économiste en chef de Nomura pour la Chine, Ting Lu, ont souligné que Li Qiang “possède une vaste expérience dans la gestion de certaines des économies provinciales les plus riches et les plus importantes de Chine” – Zhejiang, Jiangsu et Shanghai. “M. Li a été largement considéré comme un politicien compétent en faveur du marché et de la croissance”, indique le rapport Nomura.

“M. Li a subi quelques revers lors de la vague Omicron au printemps de cette année, lorsque toute la ville de Shanghai a été soumise à un verrouillage complet restrictif. Cependant, pendant la majeure partie de 2020 et 2021, Shanghai sous le gouvernement de M. Li a été perçue comme un modèle pour parvenir à un équilibre raisonnable entre le confinement du Covid et la croissance économique.” Les analystes ont également souligné les promotions de He Lifeng, chef de la Commission nationale du développement et de la réforme, et du chef de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières Yi Huiman. He Lifeng “succédera probablement à Liu He qui prend sa retraite en tant que vice-Premier ministre et directeur de la Commission centrale des affaires financières et économiques du parti”, ont déclaré les analystes de Teneo.

À notre avis, l’achèvement de la [party congress] permettra aux plus hauts dirigeants de passer bientôt au prochain programme politique – assouplir les freins de Covid.

“Bien qu’il n’ait pas l’expertise technocratique de Liu, les antécédents de He suggèrent également une forte concentration sur la croissance économique”, indique le rapport. “Dans un article l’année dernière, il a écrit que le développement économique était la ‘tâche numéro un’ et le fondement et la clé pour résoudre tous les problèmes de notre pays.'” Le discours de M. Xi à l’ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois ce mois-ci a souligné que la Chine se concentrera sur le “développement de haute qualité” et la “modernisation” dans les années à venir. La prospérité commune – une richesse modérée pour tous, plutôt que pour quelques-uns – est une exigence de cette modernisation, a déclaré M. Xi.

Les analystes ont déclaré que la poursuite renouvelée de la prospérité commune par la Chine avait contribué à la récente répression de Pékin contre les géants de la technologie Internet. Les responsables chinois ont signalé que la répression touchait à sa fin. En juillet, un compte rendu d’une réunion du Politburo a déclaré que les responsables avaient appelé à la poursuite du développement “sain” de “l’économie de plate-forme” et à “l’achèvement” des ajustements des entreprises.

La politique Covid de la Chine

Le congrès du parti qui s’est terminé ce week-end n’a pas indiqué si les contrôles stricts de Covid en Chine seraient bientôt modifiés. Les restrictions à l’activité des entreprises ont pesé sur la croissance économique. Cependant, l’économiste de Bank of America Chine et Asie Helen Qiao et une équipe ont déclaré lundi dans une note que les changements de politique de Covid pourraient se produire plus tôt que prévu par le marché.