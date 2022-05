Les investisseurs craignant la récession continuent de réduire les actions cloud à la croissance la plus rapide

Nima Ghamsari, cofondatrice et directrice générale de Blend, prend la parole lors de la conférence Sooner Than You Think à New York le 16 octobre 2018.

Byron Deeter de Bessemer Venture Partners, un investisseur dans les start-ups du cloud et l’un des commentateurs les plus virulents sur les actions du cloud, a observé plus tôt ce mois-ci que les multiples de revenus du BVP Nasdaq Emerging Cloud Index de la société étaient revenus à leur niveau de 2017.

Bill.com, Blend Labs et SentinelOne continuent de doubler leurs revenus d’une année sur l’autre, à 179 %, 124 % et 120 %, respectivement. Pourtant, le trio vaut environ la moitié de ce qu’il était à la fin de 2021. Le marché a pris un coup de massue sur l’ensemble du panier.

L’un des collègues de Deeter chez Bessemer, Kent Bennett, ne sait pas pourquoi les producteurs les plus rapides n’obtiennent pas de laissez-passer pour la catégorie des nuages. Mais il a une idée.

“Vous pouvez absolument imaginer que dans un moment comme celui-ci, cela passerait des revenus à” Putain de merde, sortez-moi de ce marché “, puis reviendrait à l’efficacité au fil du temps”, a déclaré Bennett, qui siège au conseil d’administration du logiciel de restaurant. compagnie Toast, qui lui-même a montré 90% de croissance au premier trimestre. Le titre est maintenant en baisse de 52 % depuis le début de l’année.

Toast a révélé une baisse de ses revenus en 2020 alors que les visites en personne dans les restaurants se sont éclaircies, ce qui a entraîné une utilisation moins intense du matériel et des logiciels de point de vente de l’entreprise. Puis la commande en ligne a décollé. Maintenant, les gens dînent de plus en plus, et Toast constate une demande plus forte pour ses appareils de point de vente mobiles Go et ses codes QR qui permettent aux gens de commander et de payer sur leur propre téléphone, a déclaré le PDG Chris Comparato dans une interview avec CNBC plus tôt ce mois-ci. .

Maintenant que l’entreprise s’est remise de son trébuchement de Covid, les investisseurs disent à l’entreprise de « tracer une meilleure voie vers la rentabilité », a-t-il déclaré.

La direction dit à toutes les équipes d’être très diligentes en ce qui concerne l’économie de leur unité, mais Comparato a déclaré qu’il n’était pas prêt à dire aux investisseurs quand exactement l’entreprise atteindrait le seuil de rentabilité.

Ce que Toast a proposé, ce sont de nouvelles informations sur les marges. Lors de l’appel sur les résultats du premier trimestre de Toast plus tôt ce mois-ci, la chef des finances, Elena Gomez, a déclaré que les prévisions impliquent que sa marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement au second semestre 2022 sera supérieure de 2 points par rapport au premier semestre, car l’entreprise travaille à renforcer les marges à l’avenir.

“Quelques investisseurs ont poussé, et ils veulent un peu plus de détails, certainement”, a déclaré Comparato. “Mais beaucoup d’entre eux se disent : ‘D’accord, c’était un ton différent, Chris, merci. Chris et Elena, continuez à mettre en œuvre cette vision.'”

D’autres sociétés de cloud comprennent également le message.

Le fabricant de logiciels d’analyse de données Snowflake, qui vient de terminer une séquence de deux ans et demi de croissance des revenus à trois chiffres, n’est “pas une entreprise de croissance à tout prix”, a déclaré le PDG Frank Slootman lors d’un appel avec analystes mercredi.

Zuora, qui propose un logiciel de gestion des abonnements, “se concentre sur la création d’une entreprise prospère à long terme, offrant une croissance durable et rentable pour les années à venir”, a déclaré le PDG Tien Tzuo lors de l’appel trimestriel aux analystes de son entreprise. L’entreprise signalé une perte nette de 23,2 millions de dollars sur des revenus de 93,2 millions de dollars, contre une perte de 17,7 millions de dollars au trimestre de l’année précédente.