Les investisseurs boursiers regardent les voisins de la Chine – la Corée du Sud, le Japon et l’Inde

Des piétons devant un prêteur sur gages pendant la Golden Week la nuit à Macao, en Chine, le dimanche 30 avril 2023. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

La reprise économique terne de la Chine depuis sa sortie des verrouillages stricts « zéro-Covid » a affaibli le sentiment envers le pays, incitant les investisseurs à rechercher des options alternatives – comme ses voisins proches. En particulier, les marchés boursiers du Japon, de la Corée du Sud et de l’Inde ont tous été les principaux bénéficiaires de la déception de la réouverture de la Chine, mise en évidence par des données plus faibles que prévu de la deuxième économie mondiale. « Au milieu de la faiblesse de la Chine, les investisseurs ont cherché ailleurs dans la région des opportunités », a déclaré Andrew Tilton, économiste en chef de Goldman Sachs pour l’Asie-Pacifique, dans une note de recherche vendredi, ajoutant que le Japon « est sous les feux de la rampe » tandis que l’Inde « est également revenue sur le devant de la scène ». derniers mois. »

Icône de graphique boursier Icône de graphique boursier

Le Nikki 225 est en territoire haussier, en hausse de plus de 23 % depuis le début de l’année grâce à l’intérêt suscité par les investisseurs étrangers, dont Warren Buffett de Berkshire Hathaway. l’Inde Astucieux 50 l’indice a rebondi de près de 7% jusqu’à présent ce trimestre et a réduit toutes ses pertes par rapport à son creux de mars, tandis que la Corée du Sud Kospi l’indice a augmenté de 18 % depuis le début de l’année.

En savoir plus sur la Chine de CNBC Pro

Cela contraste fortement avec une vente massive observée sur le marché boursier chinois. L’indice CSI 300, qui mesure les plus grandes entreprises cotées en Shangai et Shenzen a chuté de 5,29 % depuis le début de l’année et a effacé tous ses gains observés plus tôt dans l’année, lorsque les actions se sont redressées sur la dynamique de réouverture. Le Indice Hang Seng a également touché le territoire du marché baissier le mois dernier et est en baisse de près de 2 % depuis le début de l’année, selon les données de Refinitiv.

« Le sentiment des investisseurs à l’égard de la Chine s’est encore affaibli et, à notre avis, il se situe autour de niveaux les plus bas que nous n’avons vus que quelques fois au cours de la dernière décennie », a déclaré Tilton de Goldman Sachs dans la note.

Objectifs plus élevés pour le Japon

Les investisseurs étrangers ont sans aucun doute joué un rôle clé dans le dynamisme du marché japonais, en maintenant la niveaux les plus élevés que le Nikkei ait connus depuis 1990. Les dernières données du Japon Ministère des finances montre que les investisseurs étrangers continuent de renforcer leurs positions en actions japonaises, les investisseurs nationaux restant les acheteurs nets d’obligations étrangères. Les investisseurs étrangers ont acheté pour 342,18 milliards de yens japonais (2,45 milliards de dollars) d’actions au cours de la semaine se terminant le 2 juin. selon un calcul de Reuters, totalisant environ 6,65 billions de yens d’achats nets d’actions japonaises cette année. Au cours de la même période l’année dernière, les investisseurs étrangers avaient vendu environ 1 730 milliards de yens nets.

En savoir plus sur les investissements japonais sur CNBC

Les banques de Wall Street, dont Morgan Stanley et Société Générale, font partie de celles qui sont optimistes à l’égard des actions japonaises, détenant des positions « surpondérées ». Dans ses perspectives mondiales pour le milieu de l’année, Morgan Stanley a prédit que les actions japonaises surperformeront leurs homologues mondiales : « Le Japon est notre région préférée, avec un ROE en amélioration [Return-on-Equity] et un EPS supérieur [earnings per share] perspectives », a déclaré Mike Wilson, directeur des investissements.

La société a relevé ses estimations pour que l’indice Topix augmente de 18% d’ici juin 2024 par rapport à son objectif précédent d’un gain de 13%. « Japon [is] paraissant encore plus attrayant, alors que nous avons une préférence pour les marchés émergents [emerging markets] par rapport aux États-Unis et à l’UE », ont déclaré les stratèges de Morgan Stanley dans une note, ajoutant que « l’accélération de la croissance régionale et un PIB intérieur solide devraient soutenir les bénéfices » des entreprises japonaises.

Hausse pour les actions technologiques coréennes

La Corée du Sud est un autre marché étroitement surveillé alors que les inquiétudes concernant la reprise en Chine persistent. Les valeurs technologiques coréennes, qui représentent environ la moitié de l’indice Kospi 200, ont été le principal moteur du statut « le plus préféré » d’UBS Global Wealth Management sur le secteur et son marché. Notant que la banque s’attend à Les taux d’intérêt américains culmineront bientôt, suivis d’une baisse du Dollars américain UBS a écrit dans ses perspectives mensuelles : « Nous restons les plus privilégiés sur les semi-conducteurs asiatiques au cours des 3 à 6 prochains mois et sur la Corée, que nous avons précédemment désignée comme un gagnant dans un tel environnement. » Le faible ratio cours/valeur comptable des actions technologiques sud-coréennes en fait « une alternative attrayante aux segments technologiques plus chers », a déclaré UBS, notant qu’il existe toujours une « valeur significative » dans les actions de commerce électronique chinoises, qui ont plongé de 20% année à ce jour. Le ratio cours/valeur comptable est une mesure importante utilisée par les traders pour évaluer la valeur d’une action.

« Pour la Chine, les questions persistent quant à la durabilité de sa reprise économique. Ceci, ainsi que les préoccupations géopolitiques persistantes, ont pesé sur le marché », ont déclaré les stratèges d’UBS dans le rapport. Goldman Sachs est également confiant dans le marché sud-coréen, s’attendant à davantage d’investissements à l’étranger. « Nous sommes relativement optimistes sur la Corée à la fois parce que nous sommes moins préoccupés par les retombées nationales plus larges de la faiblesse du secteur du logement et plus optimistes quant aux entrées de portefeuilles étrangers », a déclaré Tilton de Goldman. La Banque de Corée, quant à elle, devrait être l’une des premières banques centrales à proposer un pivot de politique monétaire, bien que son gouverneur Rhee Chang-yong ait déclaré à CNBC qu’il était encore « prématuré » de discuter d’une baisse des taux. Les banques, dont Citi et Nomura, s’attendent à une baisse des taux de 25 points de base dès le troisième trimestre de cette année.

Un investisseur regarde des écrans montrant les mouvements boursiers dans une société de valeurs mobilières à Fuyang, dans la province orientale de l’Anhui en Chine, le 29 mai 2023. (Photo par AFP) / China OUT (Photo par STR/AFP via Getty Images) Str | AFP | Getty Images

Le fonds du marché monétaire sud-coréen (MMF) a enregistré un record à la fin du mois de mai, données de l’Association coréenne d’investissement financier montré. Le total des actifs MMF sous gestion s’élevait à 172 700 milliards de wons sud-coréens (134 milliards de dollars), soit une augmentation de 22 % depuis la fin septembre de l’année dernière. UN Fonds du marché monétaire est un type de fonds qui investit dans des instruments à court terme très liquides, y compris des liquidités, et est considéré comme un lieu sûr dans un marché volatil. Chloé Andrieu, analyste senior chez Fitch Ratings, a déclaré dans un Remarque du 8 juin: « L’augmentation a été tirée par les investisseurs institutionnels qui ont orienté les actifs vers des investissements de haute qualité, tels que les fonds monétaires », ajoutant que la hausse des taux d’intérêt à travers le monde a également contribué au changement. En revanche, les fonds nouvellement lancés en Chine ont marqué les plus petits avoirs depuis 2019 pour les cinq premiers mois de cette année, ayant levé un total de 432,1 milliards de yuans chinois (61 milliards de dollars), selon les données du cabinet de conseil local Z-Ben Advisors.

Le « mélange macro parfait » de l’Inde

Il y a aussi un intérêt croissant pour investir en Inde, selon Goldman Sachs. « Les clients s’interrogent de plus en plus sur le potentiel de l’Inde à bénéficier d’investissements plus importants dans le cadre de la reconfiguration de la chaîne d’approvisionnement », a déclaré Tilton. L’entreprise a déclaré qu’elle était « généralement positive à moyen terme », citant la politique monétaire continue de l’Inde, les conditions de crédit et ses perspectives d’attirer des investissements directs étrangers.

Icône de graphique boursier Icône de graphique boursier

L’économiste en chef de HSBC pour l’Inde et l’Indonésie, Pranjul Bhandari, a déclaré avant la réunion de juin de la banque centrale indienne que le maintien des taux inchangés « permettrait à la combinaison macroéconomique parfaite de se poursuivre », indiquant une croissance accrue et des prévisions d’inflation abaissées. La société a également relevé les prévisions intérieures brutes de l’Inde pour 2024 de 5,5% à 5,8% et s’attend à ce que la RBI procède à deux baisses de taux au cours des premiers trimestres de 2024, portant son taux de repo à 6% d’ici la mi-2024. « L’économie de l’Inde s’est beaucoup améliorée par rapport à il y a un an », a déclaré Bhandari. « La dynamique de croissance du PIB a été stable selon les dernières données à haute fréquence, le secteur informel prenant le relais alors que la croissance du secteur formel ralentit », a-t-elle déclaré.