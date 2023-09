les investisseurs attendent des données économiques clés

Le rendement de l’obligation de référence à 10 ans a augmenté de plus de 4 points de base à 4,674 %. Plus tôt dans la séance, le rendement à 10 ans a atteint 4,688 %, soit son plus haut niveau remontant au 15 octobre 2007, où il avait atteint 4,719 %.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été moins nombreuses que prévu, ce qui témoigne de la vigueur continue du marché du travail. Les premières demandes d’allocations de chômage ont totalisé 204 000 pour la semaine se terminant le 23 septembre. selon au ministère du Travail. Les économistes interrogés par FactSet prévoyaient un total de 215 000.

Les investisseurs surveilleront également vendredi l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle d’août – l’une des mesures d’inflation préférées de la Fed.

Wall Street cherche à avoir un aperçu de l’état de l’économie et de l’évolution des taux d’intérêt à venir. Plus tôt ce mois-ci, la Réserve fédérale a déclaré qu’elle prévoyait de relever ses taux d’un quart de point supplémentaire cette année et a averti que les coûts d’emprunt resteraient élevés plus longtemps.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mercredi à l’émission « Squawk Box » de CNBC qu’il n’était pas sûr que les taux d’intérêt aient été suffisamment relevés pour lutter efficacement contre l’inflation. Si possible, la Fed souhaite toujours éviter un atterrissage brutal, a ajouté Kashkari.

La perspective de pressions inflationnistes persistantes et de taux élevés pendant une période prolongée a ravivé les craintes d’une éventuelle récession.

Les investisseurs porteront une attention particulière aux données susceptibles de fournir une indication sur l’état de l’économie et scruteront les commentaires des responsables de la Fed de jeudi et vendredi à la recherche d’indices sur les attentes économiques des décideurs politiques.