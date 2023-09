Les investisseurs américains veulent des éclaircissements sur les vagues restrictions imposées par Biden à la technologie chinoise

Par Pete Schroeder, Michelle Price et Carolina Mandl

WASHINGTON/NEW YORK (Reuters) – Les sociétés financières américaines réclament plus de clarté sur les nouvelles règles proposées restreignant les investissements américains dans certains secteurs technologiques chinois, qui, selon elles, sont trop vagues et font peser la responsabilité du respect sur les investisseurs.

Dans le but de protéger la sécurité nationale et d’empêcher les capitaux américains d’aider l’armée chinoise, le président Joe Biden a publié le mois dernier un décret restreignant les nouveaux investissements américains dans les technologies chinoises sensibles. Le département du Trésor a ensuite lancé un processus d’élaboration de règles pour mettre en œuvre cette ordonnance, et les sociétés financières se sont précipitées pour se réunir le 28 septembre pour donner leur avis. Les règles devraient être mises en œuvre l’année prochaine.

La règle proposée s’applique aux personnes américaines, y compris les citoyens américains, les résidents, les entreprises et les unités américaines d’entreprises étrangères. Ils doivent informer le Trésor lorsqu’ils effectuent certains investissements en Chine dans les secteurs des semi-conducteurs et de la microélectronique, de l’intelligence artificielle et des technologies de l’information quantique, et interdisent complètement d’autres investissements de ce type.

Outre les sociétés de capital-risque et de capital-investissement, les hedge funds, les banques et potentiellement les fonds qui suivent les indices sont susceptibles d’être concernés par la proposition, dont les dirigeants du secteur financier et les avocats estiment qu’elle est large et ambiguë.

Parmi leurs principales préoccupations : comment les règles s’appliqueraient aux personnes américaines ; quelles entités chinoises spécifiques seraient soumises aux restrictions ; et mieux définir une dispense proposée pour les titres cotés en bourse.

« Le champ d’application est assez large », a déclaré Timothy Keeler, associé du cabinet d’avocats Mayer Brown, soulignant qu’il s’applique aux entités chinoises opérant au-delà de la Chine. « Cela pourrait s’appliquer aux entreprises situées en dehors de la Chine mais qui sont des filiales d’entreprises chinoises ou contrôlées par une personne chinoise. »

Alors que les États-Unis imposent déjà des restrictions sur certains investissements chinois aux États-Unis et sur les investissements américains en Chine, l’ordonnance crée un nouveau programme. Contrairement à un processus mené par le Comité des investissements étrangers aux États-Unis, un groupe composé d’agences gouvernementales américaines, le nouveau programme n’impliquera pas d’examens au cas par cas des investissements. Et contrairement aux sanctions, elle ne prévoit pas de liste d’entités ou d’entreprises soumises à restrictions.

Cela signifie que les investisseurs doivent déterminer quels investissements entrent dans le champ d’application de la nouvelle règle et comment s’y conformer, ce qui entraîne des coûts de conformité et des risques juridiques importants.

« Cela impose une charge considérable à l’investisseur », a déclaré un ancien responsable du Trésor.

Ils peuvent également interdire à des personnes américaines de « diriger sciemment » des transactions couvertes par des personnes non américaines. Mais le seuil de la connaissance, ou ce que signifie diriger, n’est pas clair.

« Nous entendons beaucoup parler de la question d’une personne américaine dirigeant les activités d’une personne non américaine », a déclaré Jen Fernandez, associée du cabinet d’avocats Sidley Austin.

« À quel niveau la « direction » entre-t-elle en jeu et qu’est-ce que cela signifie pour ces fonds de capital-investissement non américains qui peuvent avoir une double siège national en tant que partenaire ?

Le programme propose d’exonérer les titres cotés en bourse et les fonds indiciels et communs de placement, mais les sociétés financières souhaitent que ces titres soient définis plus précisément. Une question clé est de savoir si les actions des introductions en bourse attribuées avant la négociation seraient exclues.

Pour résoudre ces problèmes et d’autres encore, certaines entreprises envisagent de faire pression en faveur d’une liste d’entités et d’investissements restreints, semblable à un régime de sanctions. L’ancien président de la Securities and Exchange Commission, Jay Clayton, aujourd’hui conseiller du cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell, a exprimé cette idée lorsqu’il a déclaré ce mois-ci devant une commission de la Chambre des représentants sur la Chine que « Wall Street réagit très rapidement » aux listes d’entités interdites.

Certaines sources ont toutefois déclaré qu’elles doutaient que le Trésor emprunte cette voie, qui réduirait la flexibilité du programme et, puisque l’objectif est une technologie de pointe, le rendrait rapidement obsolète. « Cela ne semble tout simplement pas être la direction que prend ce processus », a déclaré Keeler.

Un porte-parole du Trésor n’a pas répondu à une demande de commentaires mais a déclaré dans la proposition qu’il appréciait les commentaires. Ces règles sont nécessaires parce que les investissements américains peuvent être exploités pour accélérer le développement de technologies sensibles qui menacent la sécurité nationale des États-Unis, ont déclaré le Trésor et l’administration américaine.

Les sociétés financières affirment soutenir les objectifs de sécurité nationale de l’administration, mais s’inquiètent de l’augmentation des responsabilités et des coûts économiques liés à la restriction des flux de capitaux. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont déjà vu les acquisitions d’entreprises chinoises par des entreprises américaines chuter de près de 60 % entre janvier de cette année et début août par rapport à la même période de l’année dernière.

« Protéger la sécurité nationale des États-Unis est une obligation primordiale du gouvernement fédéral, mais comme le déclare le Trésor, le maintien des flux de capitaux mondiaux ne doit pas nécessairement être incompatible avec cela », a déclaré Peter Matheson, directeur général de la Securities Industry and Financial Markets Association, une institution financière. groupe de pression de l’industrie.

Le lobbying pour contenir les règles est cependant politiquement sensible, en particulier parce que les faucons chinois au Congrès poussent des projets de loi visant à rendre les restrictions plus strictes. Compte tenu de l’incertitude, les entreprises pourraient commencer à éviter complètement les secteurs couverts, a déclaré Fernandez.

« Je pense que nous allons assister à une réduction considérable des risques », a-t-elle ajouté.

(Reportage de Pete Schroeder et Carol Mandl ; écriture et reportage de Michelle Price ; édité par Deepa Babington)