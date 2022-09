Gary Neville a clairement exprimé ses sentiments sur la propriété américaine de la Premier League anglaise

L’icône de Manchester United, Gary Neville, a lancé un nouveau coup de semonce sur la propriété américaine des clubs de football anglais, affirmant que les investisseurs américains ne comprennent pas la façon dont le sport fonctionne dans le pays et les décrivant comme une menace pour le jeu.

Neville, 47 ans, a longtemps été un critique virulent des propriétaires américains de Manchester United, la famille Glazer, qui aurait drainé plus d’un milliard de livres sterling (1,16 milliard de dollars) des géants anglais depuis leur prise de fonction en 2005 – tout en retournant sur le terrain se sont détériorés drastiquement.

Ailleurs, l’homme d’affaires américain Todd Boehly et ses partenaires du consortium Clearlake Capital sont la dernière présence américaine en Premier League après avoir pris le contrôle de Chelsea au milliardaire russe Roman Abramovich en mai.

Boehly, qui est également copropriétaire de l’équipe de baseball des LA Dodgers, a haussé les sourcils cette semaine avec ses suggestions selon lesquelles la Premier League pourrait “prendre une petite leçon du sport américain” alors qu’il proposait des idées telles qu’un match «All-Star» à l’américaine entre des joueurs d’équipes basées dans le nord et le sud du pays.

Boehly a affirmé que le plan pourrait aider à financer des équipes de football plus bas dans la pyramide, mais la suggestion a déjà été mise en œuvre par des personnalités comme le manager de Liverpool, Jurgen Klopp.

Le joueur devenu expert Neville a pesé avec un message à ses 5,3 millions de followers mercredi, ne nommant pas Boehly mais écrivant: «Je n’arrête pas de le dire, mais plus vite nous obtenons le régulateur, mieux c’est. L’investissement américain dans le football anglais est un danger clair et présent pour la pyramide et le tissu du jeu.

« Ils ne comprennent tout simplement pas et pensent différemment. Ils ne s’arrêtent pas non plus tant qu’ils n’ont pas obtenu ce qu’ils veulent !

L’ancien international anglais a précédemment accusé Boehly de penser qu’il jouait à un jeu vidéo de football lorsque le nouveau président de Chelsea a fait une frénésie record de dépenses pour les joueurs au cours de l’été, ce qui a été décrit comme un fusil à dispersion dans sa logique.

Boehly a également été ridiculisé pour ses affirmations cette semaine selon lesquelles Chelsea avait nourri des talents de leur académie tels que Mo Salah et Kevin de Bruyne, alors qu’en réalité les stars ont passé leur jeunesse dans leurs pays d’origine respectifs avant de se rendre à Stamford Bridge.

La semaine dernière, Boehly et la hiérarchie de Chelsea ont été confrontés à des questions après le limogeage impitoyable du manager Thomas Tuchel, qui a été remplacé par l’Anglais Graham Potter dans le cadre d’un accord qui aurait impliqué une indemnisation record versée à Brighton et Hove Albion.

Des rapports embarrassants ont également émergé affirmant que lors d’une première rencontre, Boehly et d’autres patrons avaient exhorté Tuchel à jouer dans une formation 4-4-3 – ce qui signifie que 12 joueurs seraient sur le terrain lorsque le gardien de but serait inclus. Chelsea a nié les allégations.

L’Allemand Tuchel et ses payeurs américains se seraient également affrontés à propos de l’idée de signer Cristiano Ronaldo, Boehly aurait été enthousiaste à l’idée avant que Tuchel ne l’abatte avec force.

