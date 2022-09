Le spécialiste de Sky Sports, Gary Neville, a riposté au nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly. L’homme d’affaires a fait des commentaires mardi sur l’américanisation de la Premier League en introduisant un match All-Star et a même suggéré un système de séries éliminatoires pour déterminer quelles équipes sont reléguées de l’élite anglaise.

“En fin de compte, j’espère que la Premier League tirera une petite leçon du sport américain”, a déclaré Boehly. «La MLB a fait son match des étoiles à Los Angeles cette année. Nous avons gagné 200 millions de dollars entre un lundi et un mardi.

Gary Neville : les investisseurs américains représentent un danger pour le football anglais

Neville a répondu avec une évaluation cinglante non seulement sur Boehly, mais sur tous les propriétaires américains de la ligue.

“Je n’arrête pas de le dire, mais plus vite nous obtenons le régulateur, mieux c’est”, a écrit Neville sur les réseaux sociaux. “L’investissement américain dans le football anglais est un danger clair et présent pour la pyramide et le tissu du jeu. Ils ne comprennent tout simplement pas et pensent différemment. Ils ne s’arrêtent pas non plus tant qu’ils n’ont pas obtenu ce qu’ils veulent !

Plus tôt cette année, le gouvernement britannique a prévu d’introduire un régulateur indépendant dans le sport pour aider à donner plus de voix aux fans. La Premier League n’était pas d’accord sur la nécessité d’utiliser un régulateur. Néanmoins, les plans avancent lentement. Il reste à voir si et quand ces régulateurs seront mis en œuvre, mais ils peuvent apparemment sanctionner les clubs et même donner un “test d’intégrité” aux futurs propriétaires.

Déjà vu pour ceux qui suivent les développements en Angleterre

Les commentaires de Neville rappellent à quel point il était franc contre les clubs anglais qui ont tenté de lancer une Super League l’année dernière. Le fil conducteur entre l’idée de la Super League et les idées de Boehly est un sentiment de cupidité.

Alors que les commentaires de Boehly étaient insensés et étranges, aucune de ses suggestions n’a été appliquée à la ligue. Un propriétaire n’a pas le pouvoir d’apporter des changements drastiques dans le sport. Les fans de Premier League n’auraient à s’inquiéter des modifications que si davantage de propriétaires de clubs acceptaient d’apporter les modifications.

Cependant, la crainte parmi beaucoup (Neville inclus) est que les propriétaires étrangers de clubs de Premier League ne comprennent pas la culture, l’histoire ou la tradition du football anglais. Boehly suggérant un match des étoiles nord contre sud est ridicule, et cela montre à quel point il est déconnecté du football anglais. Par exemple, imaginez une équipe du nord avec des footballeurs de Manchester United, Liverpool, Everton et Leeds United, et quelle serait la réaction des supporters qui étaient censés soutenir ce équipe.

Boehly est devenu le neuvième propriétaire américain en Premier League lorsqu’il a acheté Chelsea cet été. Cependant, les propriétaires américains de Leeds et de West Ham ne détiennent actuellement pas de participation majoritaire dans leurs clubs.