Les investisseurs américains cherchent à prendre l’avantage dans le football européen

Pour les investisseurs américains cherchant à investir dans un club de football européen, l’attention se porte en partie sur les clubs dont les valorisations sont les plus faibles et qui ne font généralement pas partie du niveau de renom du sport à l’étranger.

Certains investisseurs, en particulier aux États-Unis, se tournent vers un modèle dit multi-clubs, ou investissent dans des clubs plus petits avec des valorisations plus faibles, alors qu’ils tentent de s’emparer d’une part du marché sportif international à des valorisations plus faibles.

Cela survient alors que les investisseurs aux poches profondes – des plus grandes sociétés américaines de capital-investissement et de capital-risque aux concurrents mondiaux comme les fonds souverains – ont intensifié la concurrence.

« En termes de capital-investissement et de particuliers fortunés, le football est plus un sport mondial que presque n’importe quel sport américain », a déclaré Charles Baker, coprésident du groupe divertissement, sports et médias du cabinet d’avocats Sidley. « Il existe d’énormes populations accessibles, à la fois dans les régions dans lesquelles elles jouent et dans le monde. »

La nature mondiale des fans de football – et la popularité croissante aux États-Unis – se traduisent souvent par des opportunités de revenus plus élevées, provenant des accords de droits médiatiques de diffusion et du merchandising.

Les propriétaires de clubs tels que Manchester United, Chelsea FC et Newcastle ont vu leurs multiples de revenus augmenter et, dans de nombreux cas, les valorisations ont doublé, a noté PitchBook dans un communiqué. rapport qui concluait que la plupart des clubs vendraient à un prix plus élevé.

La valorisation des transactions dans les cinq plus grandes ligues de football européennes a explosé, passant de plus de 70 millions de dollars en 2018 à environ 5,2 milliards de dollars en 2022, selon PitchBook. Parallèlement, plus d’un tiers des clubs des « Big Five » en Europe sont soutenus par des investisseurs américains, notamment des sociétés de capital-investissement et de capital-risque.

Le pic de 2022 est venu d’un consortium dirigé par l’investisseur américain Todd Boehly et la société de capital-investissement Clearlake Capital. acquérir Chelsea, de la Premier League anglaise, pour plus de 5 milliards de dollars, ainsi que Redbird Capital Partners et Elliott Management. reprendre de l’AC Milan italien pour près de 1,3 milliard de dollars.

« Ces récentes transactions ont créé un précédent en termes de valorisation du club mais ont également incité de nombreux propriétaires à envisager de vendre à [private equity] », selon un rapport d’analyste de PitchBook.

Certaines sociétés, comme Sixth Street Partners, ont trouvé différents débouchés pour prendre une participation dans le football européen, notamment dans la Liga espagnole. La société a acquis une participation dans les droits de diffusion espagnols du FC Barcelone, l’ancien domicile de la superstar Lionel Messi, ainsi que payé environ 380 millions de dollars pour une participation dans l’exploitation du stade du Real Madrid.

Ce changement se produit alors que les clubs de football recherchent de nouveaux capitaux suite à la détresse provoquée par les premiers jours de la pandémie de Covid. Les revenus ont diminué à mesure que les restrictions liées au coronavirus ont empêché les fans d’entrer dans les tribunes et que les coûts ont augmenté, ce qui a permis à davantage d’investisseurs américains de prendre part à ce sport mondial de plus en plus populaire.

Le mois dernier, l’investisseur américain Fenway Sports Group a vendu une participation minoritaire dans le Liverpool FC à Dynasty Equity, dans le but de l’aider à rembourser la dette résultant de la pandémie et les coûts liés à la modernisation du terrain de l’équipe et à l’achat de joueurs de haut niveau.

Divers clubs de Premier League anglaise auraient été ouverts à des discussions avec des acheteurs, notamment récemment Sheffield United et Manchester United.