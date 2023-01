Les investisseurs activistes de Salesforce sont une bonne nouvelle pour les actionnaires

La pression des investisseurs activistes monte chez Club holding Salesforce (CRM). Et c’est un développement haussier pour les actionnaires du géant des logiciels d’entreprise, qui a vu son cours de bourse patauger pendant plus d’un an. La dernière société d’investissement à cibler Salesforce est le fonds spéculatif Elliott Management, qui a amassé une participation de plusieurs milliards de dollars dans la société, a confirmé CNBC lundi. La nouvelle de l’investissement d’Elliott dans Salesforce a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal. Elliott a hâte de “travailler de manière constructive avec Salesforce pour réaliser la valeur qui convient à une entreprise de sa stature”, a déclaré Jesse Cohn, associé directeur de l’entreprise, dans un communiqué. Le fonds spéculatif est connu pour son activisme dans le secteur de la technologie et, dans le passé, a siégé aux conseils d’administration d’entreprises telles que Twitter, eBay (EBAY) et, plus récemment, Pinterest (PINS). Cohn a siégé aux conseils d’administration de Twitter et d’eBay. En conséquence, le Club ne serait pas surpris de voir Elliott faire pression pour être représenté au conseil d’administration de Salesforce, qui est élu chaque année lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, qui se tient généralement début juin. Les actions de Salesforce ont augmenté de plus de 3 % lundi, à près de 157 $ chacune. Les gains s’ajoutent au bon départ du titre en 2023, en hausse d’environ 16 %. Cependant, les actions restent en baisse de près de 50 % par rapport à leur record de clôture historique de 309,96 $ par action, en novembre 2021. L’investissement d’Elliott dans Salesforce intervient environ trois mois après que l’investisseur activiste Starboard Value a divulgué une position dans l’entreprise. Starboard a déclaré qu’il voyait “une opportunité significative” pour Salesforce d’augmenter ses marges d’exploitation et de devenir plus rentable. Starboard – apparemment le premier activiste à cibler publiquement Salesforce – a centré sa campagne pour une restructuration d’entreprise en grande partie sur l’inquiétude suscitée par un “mélange de croissance et de rentabilité inférieur à la moyenne”, qui a pesé sur la valorisation de l’entreprise. Plus largement, les actions technologiques axées sur la croissance comme Salesforce ont connu des difficultés au cours des 14 derniers mois, depuis que la Réserve fédérale a décidé d’augmenter considérablement les taux d’intérêt en réponse à l’inflation américaine la plus élevée depuis des décennies. Salesforce a été pressé par les craintes croissantes d’une récession, bon nombre de ses entreprises clientes ayant réduit leurs dépenses en produits logiciels cloud. Salesforce a présenté début janvier un plan de réduction des coûts qui comprend une réduction de 10 % de ses effectifs. Ces licenciements, qui ont été poussés par Starboard, surviennent au milieu d’une vague de suppressions d’emplois dans le secteur de la technologie et devraient réduire les dépenses et augmenter la rentabilité. Conclusion Tout comme le Club a accueilli la participation de Starboard, la présence d’Elliott est également positive. De plus, Jim Cramer a déclaré qu’au moins deux autres investisseurs aux antécédents militants, dont Jeff Ubben, ont pris une participation dans Salesforce. Il est significatif de voir autant d’activités militantes simultanément dans la même entreprise. Et cela montre clairement la qualité du logiciel de Salesforce et le rôle essentiel qu’il joue dans la conduite des affaires à l’ère numérique. Si ces investisseurs de haut niveau pensaient que Salesforce était une entreprise irrémédiablement endommagée, dont la technologie était désavantagée par rapport à la concurrence, ils auraient peut-être cherché ailleurs. Au lieu de cela, ils croient clairement qu’il y a beaucoup de valeur qui peut être créée chez Salesforce. C’est une bonne nouvelle pour le reste d’entre nous, actionnaires. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est un long CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Force de vente Noam Galaï | Getty Images