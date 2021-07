Les investisseurs achètent des actions technologiques pour couvrir l’inflation et hausse des taux de la Fed

Les gestionnaires de fonds ont commencé à se tourner vers les actions technologiques comme couverture contre l’inflation et les hausses de taux de la Fed, a déclaré mardi Jim Cramer de CNBC.

La hausse des coûts bruts a entraîné une augmentation de 5,4% de l’inflation le mois dernier, la plus forte hausse des prix à la consommation en plus d’une décennie.

Cela a suscité l’inquiétude chez certains investisseurs que la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux d’intérêt plus tôt que prévu pour lutter contre l’inflation, a déclaré Cramer.

« Si vous voulez une industrie à l’abri à la fois de l’inflation et d’un ralentissement induit par la Fed, eh bien, c’est la technologie à grande capitalisation », a déclaré l’hôte de « Mad Money » après la fermeture du marché.

« Les actions technologiques à hyper-croissance sont en fait ce qui fonctionne le mieux en période de ralentissement. »

Malgré le chiffre de l’inflation, le marché a à peine réagi car Wall Street s’attendait à voir un bond de l’indice des prix à la consommation, a déclaré Cramer. Les principales moyennes américaines ont toutes reculé par rapport aux clôtures record de la veille, le Dow Jones Industrial Average ayant chuté de plus de 100 points.

Les investisseurs gardent également un œil sur le début de la saison des résultats.

De nombreuses entreprises ne peuvent pas se permettre de répercuter leurs coûts plus élevés sur le consommateur, car les gens vont se rebeller. De même, tout le monde ne peut pas gérer une hausse soudaine des taux d’intérêt, ce sur quoi de nombreux gestionnaires de fonds parient. Cramer a soutenu que c’était peu probable.

« Je ne pense pas [Fed Chair Jerome] Powell va changer sa position, mais il y a beaucoup de gestionnaires de fonds qui ne sont pas d’accord », a-t-il déclaré. « Quand nous voyons un [inflation] nombre comme celui-ci, ils vendent beaucoup d’autres choses et ils achètent de la technologie. »

Cela explique une percée dans le commerce de grands noms de la technologie comme Alphabet, société mère de Google, et Microsoft, le géant du logiciel. Leurs entreprises ne sont pas adaptées aux changements de l’inflation, y compris la hausse des prix du gaz, des plastiques, des emballages et autres, a déclaré Cramer.

Les actions Alphabet ont progressé de 0,29% pour clôturer à 2 546,83 $, tandis que Microsoft s’est établi à 280,98 $, en hausse de 1,3% au cours de la session.

Apple, qui fabrique une gamme d’appareils, peut être affecté négativement par des coûts matériels plus élevés. Mais la marque vend et ces coûts peuvent être assumés par ses clients, a déclaré Cramer. L’action Apple a évolué de 0,8% à 145,64 $ mardi.

Cramer a déclaré qu’un stock comme PepsiCo est une exception à la règle dans le domaine des produits de consommation emballés. Alors que la société sera confrontée à des coûts d’intrants plus élevés, y compris l’emballage et l’expédition, elle peut les répercuter sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés pour les boissons, les chips et d’autres produits, a-t-il déclaré.

Les actions de Pepsi ont augmenté de 2,3% pour clôturer à 152,96 $ après que la société a publié un solide rapport sur les bénéfices et relevé ses perspectives.