Possédez-vous une voiture électrique?

Selon le Centre de données sur les carburants alternatifs du Département américain de l’énergieil y avait 36 ​​520 véhicules électriques immatriculés dans l’Illinois à la fin de 2021. Cela place l’État à la neuvième place à l’échelle nationale, mais ces véhicules ne représentent même pas un demi pour cent des plus de 10,5 millions de véhicules à moteur dans l’État ( basé sur Données 2020 de l’Administration fédérale des autoroutes).

En janvier, Livre bleu de Kelley a déclaré que le prix d’achat moyen d’une voiture neuve de tout type dépassait 48 000 $. C’est une grosse marque, mais le même chiffre pour seulement les véhicules électriques a dégagé 66 000 $. Sur six ans, l’option électrique coûte 250 $ de plus par mois en principal uniquement, en dehors de tout investissement dans l’infrastructure de recharge.

Ceux qui ont les moyens de choisir l’un ou l’autre – le simple fait d’être sur le marché des voitures neuves indique un degré de confort financier – pourraient certainement évaluer les économies d’essence, les incitations des fournisseurs de services publics, la proximité des bornes de recharge ou d’autres avantages et défis.

Mais les Illinoisiens peuvent également considérer l’industrie des véhicules électriques au-delà de leur propre pouvoir d’achat. Comme pour les voitures et les camions conventionnels, la construction de véhicules est une grosse affaire : d’énormes usines, de nombreux emplois avec de bons salaires et avantages sociaux et des effets d’entraînement sur les économies locales grâce aux entreprises qui alimentent le produit final.

Mardi, l’État a annoncé le premier ensemble d’incitations par le biais de la loi de l’année dernière sur la réinvention des véhicules électriques, qui fournira environ 2,2 millions de dollars d’aide à la fabrication T/CCI de Decatur. La société prévoit de dépenser 20 millions de dollars pour retravailler une usine pour fabriquer des compresseurs EV ici au lieu de la Chine et de l’Inde, selon Capitol News Illinois. Le changement ajoutera 50 nouveaux emplois et ne devrait pas mettre en péril les 103 postes existants.

CNI a déclaré que le bureau du gouverneur JB Pritzker a lié cette annonce à une déclaration antérieure concernant 15,3 millions de dollars de fonds publics pour le Richland Community College ainsi que 6 millions de dollars pour Decatur lui-même pour construire un centre de formation et de recherche en collaboration avec T / CCI. La société et Richland prévoient également de s’associer au Grainger College of Engineering de l’Université de l’Illinois et à la Northern Illinois University pour développer une académie centrée sur l’ingénierie avancée des véhicules électriques, la technologie logicielle et les programmes d’apprentissage accrédités.

Ces investissements témoignent de la foi dans les véhicules électriques en tant qu’industrie en croissance et de la compréhension que la recherche et le développement sont des éléments essentiels d’une opération de fabrication nationale réussie. En s’associant à des établissements d’enseignement supérieur à plusieurs niveaux, les dirigeants de l’État démontrent un engagement à long terme à investir dans la qualité de sa main-d’œuvre et à déployer une stratégie pour, espérons-le, fournir un emploi durable aux personnes diplômées de ces programmes.

Je n’ai pas les moyens d’acheter un VE aujourd’hui. Peut-être que vous ne pouvez pas non plus. Mais nous pouvons à la fois apprécier une tentative de diversification de l’économie de l’Illinois et préparer les générations futures à contribuer et, espérons-le, à bénéficier des tendances en développement.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Local News Network. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.