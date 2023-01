Les investissements israéliens dans le secteur technologique chutent de près de moitié en 2022, reflétant le ralentissement de l’économie mondiale

Les investissements dans le secteur technologique israélien ont chuté de près de moitié en 2022, reflétant un ralentissement économique mondial, a rapporté mardi un groupe à but non lucratif.

Startup Nation Central, qui suit l’industrie en Israël, a déclaré que la valeur totale des investissements dans le secteur de la technologie est passée d’un niveau record de 27 milliards de dollars en 2021 à environ 15,5 milliards de dollars l’année dernière. L’industrie technologique représente plus de la moitié des exportations du pays, selon les données officielles.

Il a cité le ralentissement économique mondial et a déclaré que la tendance n’était pas unique à Israël.

Les entreprises de cybersécurité ont été les plus durement touchées, avec une baisse de financement de plus de 60% entre 2021 et l’année dernière, a déclaré SNC. D’autres secteurs qui ont chacun subi une baisse de l’investissement a coulé d’environ 42%, selon l’étude.

Le groupe a déclaré que la baisse s’était produite au cours du dernier semestre de 2022 en raison de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, ainsi que de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’autres problèmes liés à l’invasion russe de l’Ukraine.

Ces dernières semaines, plus de 400 dirigeants et travailleurs de l’industrie technologique ont averti le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans une lettre que les propositions de sa coalition radicale pourraient nuire au secteur et décourager les investissements étrangers.