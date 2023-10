Les investissements étrangers dans le secteur immobilier japonais ont grimpé de 45%

Des véhicules circulent sur une autoroute devant des bâtiments commerciaux et résidentiels à Tokyo, au Japon, le mercredi 8 février 2023.

Les investissements étrangers dans le secteur immobilier japonais ont été florissants l’année dernière, soutenus par la faiblesse de la yen japonais alors que la banque centrale du pays maintient sa politique monétaire ultra-souple.

« C’est une période dorée de l’immobilier japonais », a déclaré à CNBC Henry Chin, responsable de la recherche Asie-Pacifique chez CBRE.

« Le Japon bénéficie d’une politique monétaire ultra-souple alors que les économies mondiales sont dans un cycle de resserrement », a-t-il ajouté, citant le niveau de transparence et les « fondamentaux solides » du secteur de la vente au détail et des logements multifamiliaux comme étant un facteur clé. Les propriétés multifamiliales sont des bâtiments ou des complexes qui comptent plus d’une unité louable, contrairement aux propriétés unifamiliales ne comportant qu’un seul espace.

Les conditions de prêt favorables du pays, où le ratio prêt/valeur s’élève à 70 % et le coût du prêt oscille autour de 1 %, stimulent la demande pour le secteur immobilier japonais, a expliqué Chin.