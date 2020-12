La semaine

La corruption nue de Kelly Loeffler et David Perdue

Le contrôle du Sénat américain s’articule autour de deux scrutins du 5 janvier en Géorgie, où les républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler affrontent respectivement les démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock. Plus immédiatement, la course est un concours pour savoir si le président élu Joe Biden et le Parti démocrate seront en mesure de gouverner – en particulier en adoptant un autre gros plan de sauvetage des coronavirus.Cependant, Loeffler et Perdue sont également d’excellents exemples de ce que sert le Parti républicain. – à savoir, les ultra-riches, qui comprennent à la fois Loeffler et Perdue personnellement. Ce sont deux personnes qui étaient riches avant de se lancer en politique et qui ont mis à profit leur pouvoir de sénateurs pour devenir encore plus riches – en profitant de la pandémie. C’est le gouvernement de, par et pour les 0,1% les plus riches. Laissez-moi examiner leurs cas à tour de rôle. David Perdue est un homme d’affaires de longue date qui a occupé le poste de PDG de Dollar General au milieu des années 2000, où il a travaillé avec diligence pour s’approvisionner en produits en Chine. Selon ses informations financières, il vaut entre 15 et 43 millions de dollars.Comme l’écrit Michela Tindera à Forbes, Kelly Loeffler et son mari Jeffrey Sprecher détiennent une participation importante dans International Exchange, une société de compensation financière fondée par Sprecher et dont il reste PDG. et président. (Cette société possède également la Bourse de New York, dont Sprecher est à nouveau président.) Après avoir examiné de près les formulaires de divulgation financière de Loeffler et d’autres informations, Tindera estime que le couple vaut au moins 800 millions de dollars, et probablement plus d’un milliard de dollars – soit à peu près le quadruple. la richesse du deuxième membre le plus riche du Congrès, le sénateur Mitt Romney (R-Utah). Voici comment la pandémie de profit a fonctionné. Le 24 janvier, il y a eu une séance d’information privée à tous les sénateurs sur la catastrophe imminente – bien avant que le public ne comprenne largement que les États-Unis allaient être critiqués par le COVID-19. Immédiatement après, Loeffler et Perdue ont commencé à négocier des actions stratégiques. Comme The Daily Beast l’a rapporté à l’époque, Loeffler a exécuté 29 transactions d’une valeur comprise entre 1,275 et 3,1 millions de dollars dans les jours suivants avant l’effondrement du marché, presque toutes des ventes – à une exception près, l’achat de Citrix, qui vend des logiciels de télétravail. (De plus, Loeffler a récemment violé l’interdiction légale de solliciter des fonds de campagne dans un immeuble de bureaux du Sénat.) Perdue a fait un nombre similaire de transactions, mais a acheté plus que Loeffler – en particulier, un investissement allant jusqu’à 850000 $ dans DuPont, qui fabrique des protections personnelles équipement. Et comme le rapporte l’Associated Press, fin janvier, il a vendu entre 1 et 5 millions de dollars en actions de Cardlytics, une société de technologie financière, à 86 dollars par action. Puis, lorsque le marché a atteint son plus bas niveau en mars, il a récupéré entre 200 000 $ et 500 000 $ d’actions Cardlytics à 30 $ chacune; depuis lors, le cours de l’action est remonté à 121 $. Joli petit bénéfice bien rangé pour contrebalancer les 270 000 Américains morts. (Le Daily Beast rapporte également qu’en 2019, Perdue a acheté des actions d’un fabricant de pièces sous-marines avant de voter pour donner à l’entreprise un contrat lucratif, puis l’a vendu pour un autre beau profit.) Lorsque les rapports sur ces transactions ont été publiés pour la première fois, Loeffler et Perdue a insisté sur le fait qu’ils n’avaient rien à voir personnellement avec les déménagements. « Je n’ai jamais utilisé les informations confidentielles que j’ai reçues dans l’exercice de mes fonctions au Sénat comme un moyen de faire un profit privé … les professionnels achètent et vendent des actions en notre nom », a écrit Loeffler dans un éditorial du Wall Street Journal du 8 avril. Perdue a déclaré à l’Atlanta Journal-Constitution que les conseillers prenaient eux-mêmes ses décisions d’investissement. En premier lieu, les candidats ne prenant pas le contrôle direct de leurs transactions boursières ne suppriment pas réellement le conflit d’intérêts. Si vous êtes sénateur et que vous embauchez un groupe de gestionnaires d’actifs pour s’occuper de vos investissements sans aucune forme de confiance aveugle, vous savez toujours ce que sont ces investissements. Vous pouvez prendre des décisions en sachant que vos laquais Goldman Sachs feront le mouvement de maximisation des profits en réponse – ce qui est le meilleur scénario de ce qui s’est passé ici.Mais de façon réaliste, il est pratiquement impossible de croire que tous ces métiers n’avaient rien à voir. avec les deux sénateurs. Devons-nous vraiment croire que c’était une coïncidence que ces gestionnaires d’actifs aient commencé à faire des transactions «il y a une pandémie à venir» le jour même où les deux recevaient des briefings classifiés sur la catastrophe? Allons. En effet, le New York Times a récemment rapporté que Perdue mentait avec son déni général – il a demandé directement à son manager de vendre les actions Cardlytics après avoir reçu un e-mail cryptique mentionnant les « changements à venir » du PDG de la société. (Perdue et Loeffler ont été innocentés de toute faute légale par le ministère de la Justice, mais étant donné que le procureur général Barr est un abruti éhonté de Trump, ce n’est guère rassurant.) Depuis lors, Perdue et Loeffler ont largement minimisé la pandémie. Contrairement à Ossoff et Warnock, les deux organisent de grands rassemblements en personne. En juillet, Loeffler et Perdue se sont prononcés contre l’extension du coup de pouce à l’assurance-chômage dans la loi CARES, et depuis lors, aucun des deux n’a répondu aux questions sur de nouvelles mesures de sauvetage économique d’Atlanta Magazine. Au lieu de cela, depuis les élections, ils ont amplifié les mensonges flagrants de Trump selon lesquels le gouverneur républicain et le secrétaire d’État de Géorgie ont d’une manière ou d’une autre aidé Joe Biden à voler les élections là-bas.Au cours de la dernière décennie, il y a eu une longue discussion sur les raisons pour lesquelles les démocrates saignent des voix dans les zones rurales. (précisément là où les républicains réalisent d’énormes marges en Géorgie). Et à un certain niveau, c’est un débat important – il y a de bonnes preuves que, alors que les démocrates ont adopté l’austérité, la déréglementation et le libre-échange qui ont nui à de tels endroits, cela a nui à leur part des voix. Mais à un autre niveau, il est franchement stupéfiant que le Parti républicain ait plongé pour les remplacer. Les démocrates ne sont peut-être pas très amis de la classe ouvrière ou des agriculteurs ruraux, mais les républicains font directement leurs poches. Si vous voulez que quelques sénateurs gouvernent uniquement au nom de leur énorme portefeuille d'actifs tout en laissant tout le monde se tordre dans le vent, votez Perdue et Loeffler.