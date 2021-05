Les investissements de Deere semblent «  transformationnels  », selon un investisseur avant les bénéfices

Deere, l’un des industriels les plus performants, est sur le point de publier des résultats.

La société, dont le titre est en hausse de plus de 30% cette année, publiera ses résultats avant la cloche vendredi.

Deere est un hybride rare d’industriels et de technologie. L’investisseur de haut niveau, Cathie Wood, d’ARK Invest, la considère comme une société de technologie, l’ajoutant même au FNB de technologie autonome et de robotique ARKQ de la société.

Ces investissements devraient continuer à bénéficier à la société et à ses actions, déclare Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché chez Lido Advisors.

« Ses investissements dans l’agrotech sont très réels et pourraient être transformateurs pour cette société », a déclaré jeudi Sanchez à « Trading Nation » de CNBC. «Ils permettent aux agriculteurs de faire de l’agriculture de précision, non seulement de mettre les graines dans le sol aussi vite que possible, mais de les placer au bon endroit où ils ont les meilleures chances de pousser.

La série X de Deere, par exemple, intègre des caméras et une intelligence artificielle pour surveiller la qualité de la récolte. Il a également développé des équipements pour drones.

« C’est quelque chose que vous pouvez ramasser en ce moment à 22 fois les bénéfices à terme », a ajouté Sanchez. « Nous pensons donc qu’il répond non seulement à toutes les conditions du marché, c’est-à-dire qu’il n’est pas surévalué, mais qu’il a aussi un potentiel de croissance. »

Michael Binger, président de Binger Investments, dit cependant être prudent avec Deere.

«Je tombe dans le camp où Deere est toujours une action industrielle, ce qui signifie que c’est toujours une action cyclique, et les investisseurs cherchent à acheter au début du cycle et à vendre quelque part entre le milieu, la fin ou la dernière partie du cycle. », A déclaré Binger. «Donc, je pense que Deere va bien à court terme, mais vous devez être prudent.

Il prévient que des prix d’inflation plus élevés, s’ils s’avèrent temporaires, pourraient donner un coup de pouce à l’action à court terme avant de reculer.

« En achetant à ce stade, une fois que le stock est passé de 100 $ à 400 $, un peu reculé, je serais très prudent de me lancer dans une situation de vente des nouvelles », a déclaré Binger. « Donc si vous ne possédez pas Deere, vous l’avez manqué. Je suis désolé, mais n’intervenez pas à ce stade. »

Deere a augmenté de 150% au cours des 12 derniers mois seulement. Cependant, il s’est retiré des sommets du début du mois – les actions sont en baisse de 11% par rapport à ce sommet.

