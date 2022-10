Les investissements dans les énergies propres pourraient atteindre 2 000 milliards de dollars par an d’ici 2030 (AIE)

Malgré cette augmentation, l’AIE a répété son affirmation selon laquelle les investissements dans les énergies propres devraient encore atteindre plus de 4 000 milliards de dollars d’ici 2030 dans son scénario Net Zero Emissions d’ici 2050.

Les investissements dans les énergies propres pourraient dépasser 2 000 milliards de dollars par an d’ici 2030, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à aujourd’hui, selon une analyse de l’Agence internationale de l’énergie.

Selon Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, les changements en cours semblent être sismiques.

“Les marchés et les politiques énergétiques ont changé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, pas seulement pour le moment, mais pour les décennies à venir”, a-t-il déclaré. “Même avec les paramètres politiques d’aujourd’hui, le monde de l’énergie change radicalement sous nos yeux.”

Birol a ajouté : “Les réponses des gouvernements du monde entier promettent d’en faire un tournant historique et définitif vers un système énergétique plus propre, plus abordable et plus sûr”.