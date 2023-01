Les investissements dans les énergies à faible émission de carbone ont égalé les combustibles fossiles en 2022, selon un rapport

Les investissements dans les énergies à faible émission de carbone sont en plein essor, selon un rapport publié jeudi par le groupe de recherche BloombergNEF. Les dépenses mondiales pour s’éloigner des sources d’énergie émettant du carbone et se tourner vers des alternatives respectueuses de l’environnement, a grimpé à 1,1 billion de dollars en 2022Ça disait.

Pour la première fois, conclut le rapport, les investissements dans les énergies plus propres sont au même niveau que ceux dans les combustibles fossiles, dont la combustion est un moteur majeur du changement climatique. Il a déclaré que les énergies renouvelables, le stockage de l’énergie, le transport électrifié, la chaleur électrifiée, la capture et le stockage du carbone, l’hydrogène et les matériaux durables ont tous atteint des niveaux record de financement en 2022.

Le secteur des énergies renouvelables comprend l’éolien, le solaire, les biocarburants et d’autres technologies. En 2022, selon le rapport, le secteur des énergies renouvelables a amassé 495 milliards de dollars d’investissements, en hausse de 17 % par rapport à 2021.

L’avenir de l’énergie propre semble prometteur, selon le rapport, mais davantage d’investissements sont nécessaires pour que le monde atteigne ce que l’on appelle le net zéro – l’objectif international de réduction des émissions de CO2 d’ici 2050 afin de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius. Une hausse de température supérieure à celle-ci augmenterait considérablement les dommages causés par le changement climatique par la sécheresse, la famine, la décimation de la faune et des habitats et la pauvreté généralisée.

La BNEF affirme que l’investissement dans les technologies à faible émission de carbone est “terriblement insuffisant” pour faire face au changement climatique. Les investissements mondiaux doivent atteindre 4,55 billions de dollars d’ici 2030 afin de rester en ligne avec le scénario net zéro de la BNEF, note le rapport.

“Les investissements dans les technologies énergétiques propres sont sur le point de dépasser les investissements dans les combustibles fossiles et ne regarderont pas en arrière”, a déclaré Albert Cheung, responsable de l’analyse mondiale à la BNEF, dans le rapport. “Ces investissements stimuleront la création d’emplois à court terme et aideront à atteindre les objectifs de sécurité énergétique à moyen terme. Mais beaucoup plus d’investissements sont nécessaires pour se mettre sur la bonne voie pour atteindre le zéro net à long terme.”

La BNEF produit des rapports et des données sur l’avenir de l’énergie depuis plus de 10 ans, notamment en observant les tendances telles que l’impact de l’énergie propre sur l’économie dans son ensemble, selon son site Web.