Les investissements dans les arènes de haute technologie renforcent l’avantage de la NBA sur le terrain

Alors que la saison 2023-24 de la NBA (National Basketball Association) a débuté les 24 et 25 octobre, les téléspectateurs à l’écoute ont vu les supporters remplir leurs sièges dans le stade, prêts à encourager l’équipe locale pour sa première victoire de la saison. Mais les téléspectateurs qui ont regardé la seconde mi-temps ont vu une scène différente dans de nombreuses arènes : les joueurs étaient sur le terrain et prêts à partir, mais de nombreux sièges derrière eux étaient vides. Ces partisans étaient toujours dans le hall, finissant leur visite aux toilettes ou faisant la queue pour acheter de la nourriture et des boissons au lieu d’encourager leur équipe.

L’avantage du public local est reconnu dans tous les sports, mais c’est le plus significatif dans la NBA, où les équipes locales gagner plus de 60 % de leurs partiesOuvre une nouvelle fenêtre . C’est peut-être dû à la proximité des sièges des supporters avec le terrain, sans aucune barrière entre la foule et les joueurs. Il s’agit d’un environnement intense dans lequel les supporters tentent activement d’empêcher leurs adversaires de réaliser des lancers francs en étant aussi bruyants que possible ou en huant le joueur vedette de l’équipe visiteuse à chaque fois qu’ils touchent le ballon. Mais cet avantage peut s’évaporer si les supporters ne sont pas là pour jouer leur rôle de « sixième homme » proverbial sur le terrain.

« Nous souhaitons que vous ne vouliez pas quitter le moment. Nous avons besoin de l’avantage du terrain et cela signifie que les gens sont là pour encourager l’équipe, porter les couleurs et devenir bananes et que votre visage n’est pas (enfoui) dans votre téléphone”, a déclaré George Hanna, responsable de la technologie et du numérique de LA Clipper dans un article. par VenuesNow. “Nous voulons que vous soyez assis à votre place, le téléphone dans votre poche, pour regarder le match.”

Conduire cet avantage sur le terrain est suffisamment important pour cette équipe de la NBA qu’elle conçoit sa nouvelle arène, dans le but d’amener les fans à leur place le plus rapidement possible, puis de les y garder. Il a même sacrifié l’immobilier de son coin salon pour mettre en place des toilettes supplémentaires – avec 1 500 sanitaires selon le Los Angeles Times – en échangeant des ventes de billets supplémentaires contre un aller-retour plus rapide pour les fans qui doivent y aller. Des contrôles de sécurité fluides à l’entrée aux prises disponibles dans le siège pour recharger votre téléphone en passant par une expérience de vente au détail sans file d’attente, l’objectif de la conception de l’arène est de garantir que les supporters encouragent leur équipe, même au début de la seconde période. .

Il s’agit de la vision la plus pleinement réalisée d’une tendance générale qui voit les équipes de la NBA investir dans des rénovations technologiques pour éliminer les files d’attente de l’expérience des fans, donnant ainsi naissance à un nouveau paysage de fournisseurs de solutions pour les détaillants qui déploient des caméras et des capteurs soutenus par l’IA. , et une technologie de contrôle pour que la prise d’une bière et d’un pop-corn ne soit qu’une question de secondes plutôt que de minutes.

Sortez et retournez à votre siège

Au Scotiabank Arena de Toronto, juste avant le début des nouvelles saisons de la LNH (Ligue nationale de hockey) et de la NBA, lorsque le stade accueillera les matchs à domicile des Maple Leafs de Toronto et des Raptors de Toronto, Humza Teherany, directeur de la technologie des sports et du divertissement de Maple Leaf, montre sur un nouveau marché de hall. Il tape sa carte de crédit et entre dans l’espace, prend un Coca et un saladier, puis ressort en moins de 30 secondes. Une équipe médiatique le suit à travers le magasin dans une arène autrement vide, mais la démo montre à quel point il sera facile pour les fans d’obtenir ce qu’ils veulent plus rapidement que jamais.

“Tout est question d’expérience pour les fans”, dit-il. « Nous nous concentrons fortement sur le numérique et les outils numériques, et grâce au soutien du groupe de propriétaires, nous sommes désormais en mesure d’investir de l’argent dans la rénovation de l’arène. C’est une excellente opportunité de superposer ces composants numériques au physique et d’obtenir ce mélange d’expérience numérique/physique qui, à notre avis, sera unique dans le sport.

Jon Jenkins, vice-président de Just Walk Out, Amazon Web Services, présente un nouvel emplacement au Scotiabank Arena de Toronto.

MLSE est propriétaire de la Scotiabank Arena et vient de terminer la première année d’un plan de rénovation de 350 millions de dollars sur trois ans. Les rénovations achevées au cours du premier sprint comprennent un programme pilote pour la technologie Just Walk Out d’Amazon, avec deux nouveaux marchés de concessions installés dans les halls. L’un est au niveau 100 et l’autre au niveau 300. Les magasins permettent aux fans d’entrer en appuyant sur une carte de crédit via une petite passerelle automatisée, de choisir parmi la nourriture et les boissons disponibles sur les étagères et dans les réfrigérateurs, puis de sortir de l’autre côté. Soutenus par la pile de services cloud Amazon Web Services (AWS), les magasins utilisent un ensemble de caméras et de vision cognitive combinées à des capteurs de poids pour suivre tout ce qui se passe dans le magasin. Une fois qu’un acheteur utilise sa carte de crédit, il peut entrer dans le magasin seul ou avec ses amis et sa famille. Une session virtuelle commence et l’acheteur est suivi dans le magasin. Les articles qu’ils ramassent dans les rayons sont reconnus grâce à des capteurs de poids et à une vision cognitive. Lorsque les acheteurs partent, les articles sont facturés sur la carte de crédit – aucun caissier n’est requis.

Just Walk Out est un exemple de expérience de paiement sans frictionOuvre une nouvelle fenêtre . Elle compte 23 succursales aux États-Unis et 20 au Royaume-Uni, et les magasins de la Scotiabank Arena sont parmi les premiers au Canada, un autre étant en cours d’ouverture au Scotiabank Saddledome de Calgary. Les magasins se trouvent pour la plupart dans les aéroports, les centres de congrès, les parcs à thème et les stades – des endroits où de nombreuses personnes peuvent se déplacer dans un petit espace de vente au détail et où les files d’attente ont tendance à se former rapidement.

“La raison pour laquelle les fans l’adorent, c’est parce que vous pouvez entrer et sortir du magasin en 10 secondes et regagner votre place”, explique Jon Jenkins, vice-président de Just Walk Out chez Amazon Web Services. “Pour le stade, vous allez vendre beaucoup plus de nourriture et de boissons par unité de temps.”

Outre les considérations liées au code de prévention des incendies, il n’y a aucune limite au nombre de personnes pouvant se trouver dans le magasin en même temps, ajoute-t-il. Bien qu’aucun caissier ne soit nécessaire pour lancer les ventes, du personnel est nécessaire. De toute évidence, la nourriture et les boissons doivent être réapprovisionnées. De plus, des surveillants sont nécessaires à l’entrée du magasin pour éviter tout « talonnage » lorsque quelqu’un se faufile derrière vous après que vous ayez utilisé votre carte de crédit pour que ses achats soient débités de votre facture. Comme les lieux vendent également de la bière, le personnel de l’arène à la sortie doit arrêter les supporters et leur demander d’ouvrir la canette et parfois de procéder à un contrôle d’identité.

Jenkins indique clairement que le système est conçu pour préserver la confidentialité des acheteurs. Aucune biométrie, telle que la reconnaissance faciale, n’est utilisée pour suivre les personnes dans le magasin. “Une fois que vous entrez ici, vous n’êtes plus qu’une tête, et nous suivons votre tête depuis le moment où vous entrez jusqu’au moment où vous sortez.”

Cela dit, de nombreux fournisseurs de caisses fluides proposent un package d’analyse de vente au détail qui aide les propriétaires de magasins à améliorer le flux de trafic, à déterminer où les produits doivent être placés et à prendre d’autres décisions clés pour améliorer les ventes. Les achats sont liés aux cartes de crédit, tout comme le comportement du titulaire de la carte dans le magasin, comme le temps qu’il passe, les articles qu’il envisage d’acheter avant de faire sa sélection, etc.

Le marché des solutions de paiement sans friction se réchauffe

AWS Just Walk Out est l’une des solutions les plus matures du marché, mais il existe désormais une concurrence de la part de plusieurs fournisseurs qui s’implantent dans des lieux de renom et à fort trafic. L’un de ces concurrents est AiFi, basé à San Francisco, avec plus de 100 sites installés dans le monde. Sa solution est 100 % avec vision cognitive et caméras, sans capteurs supplémentaires requis. Elle propose aux clients trois façons d’intégrer sa technologie, soit par la rénovation d’un espace de vente au détail existant, soit par une toute nouvelle construction, soit par un magasin portable pouvant être déposé dans un emplacement intérieur ou extérieur. AiFi est en partenariat avec Verizon pour sa connectivité 5G. Les magasins AiFi sont présentés dans le Footprint Center récemment rénové, domicile des Phoenix Suns.

Les rénovations du Footprint Center, d’un coût de 240 millions de dollars, ont été exécutées en deux phases et achevées en 2021. Les rénovations se sont également concentrées sur l’amélioration de l’expérience des supporters, avec des halls plus larges et de nouveaux endroits permettant aux supporters de regarder un match ou de dîner. Steve Reese, CIO des Phoenix Suns, affirme qu’ils étaient déjà en partenariat avec Verizon pour la technologie sans fil dans le domaine, ce qui les a conduits à la solution AiFi. L’objectif principal était de ramener rapidement les supporters à leur place.

“Nous voulons qu’autant de personnes soient assises à leur place pour crier, hurler et encourager nos joueurs”, dit-il. «Nous voulons avoir le plus petit avantage possible.»

Les autres fournisseurs présents dans l’espace de paiement sans friction incluent AVA SmoothShop, Zippin, Standard AI, Accel Robotics et Grabango. Les fournisseurs rivalisent en proposant diverses fonctionnalités liées à une expérience de paiement fluide. Certains offrent un suivi continu qui peut suivre les fans jusqu’aux tribunes pour obtenir des mesures avancées ou être déployés dans un environnement plus grand et plus dynamique où les fans peuvent quitter le champ de vision de la caméra (par exemple pour aller aux toilettes) et y revenir plus tard. . Il existe différents niveaux de résilience, certains fonctionnant même si la connectivité n’est pas disponible et d’autres fournissant un matériel redondant. D’autres systèmes peuvent s’intégrer à l’affichage numérique pour afficher les menus et les prix ou la possibilité de signaler toute vente d’alcool afin de vérifier les pièces d’identité. La norme consiste à éviter les problèmes de conformité en matière de confidentialité en n’utilisant pas la biométrie, mais certains font encore plus et suppriment régulièrement le matériel vidéo et photo des appareils.

Pour les équipes de la NBA qui se lancent dans une nouvelle course à long terme pour remporter un championnat, le paiement sans friction n’est qu’un moyen supplémentaire de prendre l’avantage sur leurs adversaires en ayant plus de fans à leur place pour encourager leurs joueurs. Et peut-être que quelques autres d’entre eux porteront également une casquette ou un maillot officiel de l’équipe, puisqu’ils n’auront pas à faire la queue pour les acheter.

