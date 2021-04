Cela intervient alors que les entreprises cherchent à se positionner pour les tendances technologiques à plus long terme, a-t-il déclaré.

Les investissements dans le «métaverse» – un espace de réalité virtuelle partagé qui permet aux individus d’interagir avec d’autres utilisateurs dans un environnement numérique – décollent dans des industries couvrant l’alimentation et les boissons, la vente au détail et la musique, a déclaré Rudy Lee à CNBC mercredi.

« Lorsque ces gens investissent dans le métaverse via nous, ils ne le font pas avec une perspective de six mois ou d’un an. Ils cherchent à être présents ici pour le long terme », a-t-il déclaré.

En particulier, les entreprises partenaires considèrent Zepeto comme un moyen de cibler les consommateurs de la génération Z. La cohorte des six à 24 ans représente plus de 80% des utilisateurs qui créent des personnages personnalisés et paient pour des jetons virtuels sur la plate-forme, a déclaré Lee.