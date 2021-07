Les investissements dans la prestation de soins maintiendront la compétitivité des États-Unis

Les soins familiaux restent le principal obstacle à la recherche d’un emploi pour les femmes et pèsent sur la reprise du marché du travail, a déclaré jeudi la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, sur CNBC.

« Nous avons encore des millions de femmes qui ne sont pas sur le marché du travail et nous savons que la principale raison pour laquelle elles disent qu’elles ne sont pas sur le marché du travail est qu’elles ont toujours du mal à prendre soin de leurs enfants ou de leurs proches âgés », a-t-elle déclaré. a déclaré à l’animateur de « Mad Money » Jim Cramer.

Le défi affecte à son tour l’embauche dans de nombreuses entreprises à travers le pays. De nombreuses femmes jonglant avec les demandes de gardiennage passent à côté d’opportunités d’emploi ou même de promotions en raison de responsabilités existantes à la maison, a déclaré Raimondo, dont le département est chargé de promouvoir la croissance économique américaine.

Plus d’un an après que la pandémie de coronavirus a bouleversé l’économie et entraîné des licenciements massifs, des données récentes du Census Bureau montrent que 1,5 million de femmes n’ont pas encore réintégré le marché du travail en raison de contraintes liées à la garde des enfants. Il est essentiel d’y remédier pour garantir que l’Amérique reste compétitive, a déclaré Raimondo.

« Nous devons investir davantage dans notre infrastructure de prestation de soins afin que les femmes puissent participer pleinement au marché du travail si nous voulons vraiment être compétitifs », a-t-elle soutenu.

L’administration Biden veut également faire plus pour fournir des services de soins à domicile, des congés familiaux payés et une pré-K publique, a déclaré Raimondo, qui était auparavant gouverneur de Rhode Island.

« C’est aussi important pour notre compétitivité que toute autre chose », a-t-elle déclaré.

Les commentaires interviennent quelques jours après les démocrates du Sénat a dévoilé un plan de dépenses de 3,5 billions de dollars qui comprend un financement destiné à étendre le préscolaire et à rendre les services de garde plus abordables, parmi un menu de questions.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que la proposition de plusieurs milliers de milliards de dollars serait soumise à la Chambre aux côtés d’un paquet bipartite de 579 milliards de dollars pour couvrir les priorités en matière d’infrastructure.

Les démocrates du Sénat espèrent faire adopter le plan de filet de sécurité économique de 3,5 billions de dollars selon une ligne de parti grâce à un processus appelé réconciliation.

Les démocrates modérés, la clé de sa survie, disent qu’ils examinent le paquet. Des membres de la gauche du parti ont déclaré que le plan de dépenses était nécessaire pour soutenir le plan d’infrastructure qui bénéficie du soutien des législateurs des deux côtés de l’allée.

Les membres républicains, qui devraient rejeter la proposition de 3 500 milliards de dollars, craignent que les dépenses massives ne fassent grimper l’inflation.