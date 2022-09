Un homme de l’Uttar Pradesh, en Inde, a créé une série de gadgets de sécurité intelligents que les femmes peuvent utiliser pour se protéger dans des situations dangereuses. Shyam Chaurasia a développé une variété de produits, notamment des talons, des boucles d’oreilles et des sacs à main, qu’il appelle un kit de sécurité pour femmes. Ces produits de sécurité conçus par Chaurasia peuvent permettre à une femme d’entrer directement en contact avec la police ou toute personne de ses contacts personnels.

L’un des produits s’appelle un “Smart Purse Gun” qui ressemble exactement à un sac à main normal utilisé quotidiennement par les femmes. Mais, un petit bouton rouge placé dans le sac à main peut faire une énorme différence en cas de menace. Une fois cliqué, le porte-monnaie tire automatiquement une balle. Notamment, ces balles ne sont que des coups à blanc et non des vrais, cependant, elles font le bruit d’un vrai pistolet. Chaurasia pense que les coups à blanc peuvent aider les femmes à effrayer un agresseur tout en attirant l’attention des personnes dans les environs.

Un autre produit du kit de sécurité est connu sous le nom de «sandales anti-viol intelligentes». Ces talons qui semblent normaux sont dotés d’un mécanisme Bluetooth. Cela peut aider les femmes à entrer en contact avec les contacts d’urgence et même les flics.

Enfin, Chaurasiya a inclus des boucles d’oreilles de sécurité dans sa gamme de collections de sécurité. Contrairement aux boucles d’oreilles normales, celles-ci sont incluses avec un dispositif de repérage GPS. En plus de cela, il dispose également d’une fonction d’appel d’urgence qui peut s’avérer utile pour protéger les femmes dans des situations dangereuses. Une vidéo des produits est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Un groupe d’internautes a répondu aux produits en louant l’initiative de Shyam Chaurasia. Un utilisateur a déclaré: “C’est tellement triste que ces choses soient nécessaires”, un autre a ajouté, “Thème James Bond”. Un autre qui a été tout à fait impressionné par la trousse de sécurité a écrit : « Nous devrions apprécier le travail acharné et les efforts de ce type. Au moins, il ne fait pas partie des gens qui sont assis chez eux, écrivant de la merde sur les gens sur les réseaux sociaux et attendant que quelqu’un fasse quelque chose. C’est une idée incroyable. Ces techniques peuvent encore être improvisées et elles peuvent être accessibles à toutes les femmes du pays et il en a pris l’initiative. Bravo à vous!”

Le clip a recueilli plus de 7 lakh likes sur Instagram. Il a été rapporté que le kit de sécurité est estimé à environ 31,35 $ (environ Rs 2 500). Cependant, les gadgets de sécurité ne sont pas encore en vente. Selon certaines informations, Chaurasia bénéficie du soutien du centre d’innovation de l’Université Abdul Kalam pour la production et la distribution du kit de sécurité sur le marché.

