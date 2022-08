Les inventaires Walmart et Target incluent un message pour Main Street

Ce sera un bond en avant pour de nombreux entrepreneurs de se rallier à ce point de vue. Les données montrent que le sentiment actuel sur Main Street est pessimiste. La dernière enquête CNBC | SurveyMonkey Small Business Survey pour le troisième trimestre 2022 a montré que la confiance des petites entreprises a atteint un creux historique, le plus grand pourcentage de petites entreprises citant l’inflation comme leur plus grand risque.

“Ce que je vois avec les grandes entreprises, c’est qu’elles essaient d’embaucher des futuristes et de trouver des moyens de prédire la demande. Mais chaque fois que nous regardons les chiffres, l’indice des prix à la consommation, tout cela, nous sommes regarder en arrière », a déclaré Sanders. “Le fait est que nous sommes dans un paysage qui évolue très rapidement et je pense que nous devons regarder vers l’avenir. Les propriétaires de petites entreprises ont vraiment besoin de se connecter et d’utiliser leur jugement pour prévoir et comprendre ce dont leurs clients ont besoin.”

La constitution des stocks et les démarques ultérieures des plus grands détaillants, dont Walmart et Target, montrent que même les meilleurs peuvent se tromper sur cette économie de consommation. En fait, les propriétaires de petites entreprises, étant plus proches des relations tant au niveau de l’approvisionnement que des clients, peuvent être en mesure de gérer plus rapidement un environnement en évolution rapide.

Le récit de la bataille du commerce de détail au cours des dernières décennies a cité l’une des deux guerres suivantes : Amazon et le commerce électronique contre les grands détaillants de briques et de mortier, et tous les grands contre les petits entrepreneurs de Main Street. Mais dans l’environnement économique déroutant actuel – marqué par l’inflation, les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et une volatilité des habitudes de consommation des consommateurs en raison des prix élevés qui ont suivi Covid – les experts des petites entreprises disent que Main Street devrait être plus optimiste quant aux avantages d’être petit.

Dans l’enquête du troisième trimestre, un pourcentage croissant de petites entreprises prévoient une baisse des ventes au cours des 12 prochains mois, car l’économie, selon elles, est déjà en récession. Les perspectives de ventes pessimistes ont été le principal contributeur au creux historique de la confiance. Et comme les petites entreprises font face à des coûts plus élevés en intrants, main-d’œuvre, transport et énergie, peu (seulement 13 %) disent que le moment est venu de répercuter les augmentations de prix sur les clients, selon l’enquête.

Comment fixer les prix pendant l’inflation

Mais la tarification est également un domaine dans lequel les petites entreprises peuvent communiquer efficacement et directement avec leurs clients et trouver des solutions.

Jeffrey Robinson, prévôt et vice-chancelier exécutif de la Rutgers Business School et co-fondateur du Centre pour l’entrepreneuriat urbain et le développement économique, a déclaré lors du sommet virtuel Small Business Playbook qu’une grosse erreur que commettent les propriétaires d’entreprise est de ne pas déterminer les prix des nouveaux produits jusqu’à ce qu’il soit trop tard. À une époque de forte inflation, les entrepreneurs doivent baser tout prix de nouveaux articles sur une analyse détaillée des coûts qui entrent dans leur production. La manière traditionnelle dont les entreprises fixent les prix – décidez du produit, puis une fois qu’il est disponible, regardez ce que les concurrents facturent – n’est pas la façon de fonctionner dans cette économie. L’inflation exige que les propriétaires de petites entreprises fixent le prix, d’abord et avant tout, en comprenant leurs coûts.

“Tous ces prix le long de la chaîne d’approvisionnement ont augmenté”, a déclaré Robinson. “Les frais d’expédition… tout ce qui a un élément de transport impliqué, ces coûts ont augmenté. Ainsi, évaluer et évaluer votre produit ou service que vous fournissez avec ces coûts, avant de fixer le prix, vous permet de définir le prix au bon niveau », a-t-il déclaré.

Et puis vient le plus dur : l’expliquer au client. Robinson affirme que la relation directe que les petites entreprises entretiennent avec leurs clients devrait également être considérée comme un avantage.

“Nous avons des relations. Parlez”, a-t-il déclaré. “Explorez. Vous devez leur expliquer que les coûts ont augmenté pour ces composants. ‘Pour que je puisse faire cela, je dois changer certains prix'”, a-t-il déclaré.

Aider les clients à comprendre la situation dans laquelle se trouve une entreprise en ce qui concerne l’inflation de la chaîne d’approvisionnement aidera à fixer les prix de manière appropriée, a-t-il déclaré. En fin de compte, Robinson a déclaré que ce n’était vraiment pas différent d’un restaurant qui a toujours indiqué que le prix d’un poisson au menu était le “prix du marché”. C’est peut-être un exemple simplifié, mais il s’est répercuté sur la situation actuelle.

Certains restaurants ont mis des panneaux à l’avant pendant la période inflationniste actuelle pour être transparents avec les clients sur les changements de prix. Robinson n’a pas pesé spécifiquement sur cette méthode, mais a déclaré que chaque entreprise doit avoir une forme de conversation avec les clients et les clients potentiels sur le fait que les prix d’il y a deux ans ne seront pas les prix d’aujourd’hui. Bien que les données de l’enquête montrent que les propriétaires de petites entreprises se méfient de cette conversation, Robinson a déclaré qu’ils ne devraient pas l’être.

“Je pense que beaucoup de consommateurs comprennent cela, surtout si vous êtes une entreprise de type entreprise à consommateur”, a-t-il déclaré. “Il s’agit d’être transparent… d’aider les gens à comprendre que les prix changent.”

Cartographier la chaîne d’approvisionnement avec les principaux fournisseurs

La conversation avec les fournisseurs n’est pas moins importante, et Sanders a déclaré que les données montrent qu’en moyenne, 80 % des dépenses d’une entreprise vont à environ 6 % de ses fournisseurs. Ce sont les partenaires commerciaux sur lesquels se concentrer, et où décrocher le téléphone, appeler et établir une relation. “En tant que petite entreprise, c’est vraiment de cela qu’il s’agira”, a déclaré Sanders. “Ce que je pense que vous devez faire en tant que petite entreprise, c’est vraiment être capable de cartographier votre chaîne d’approvisionnement pour vos articles clés, de parler à vos fournisseurs, de vraiment établir des partenariats”, a-t-elle déclaré.

La plupart des grandes entreprises n’ont pas une grande visibilité en dessous de leurs fournisseurs de premier niveau, selon Sanders, de sorte que de nombreux articles deviennent plus difficiles à suivre qui sont loin dans la chaîne d’approvisionnement, “niveau quatre, niveau cinq”, a-t-elle déclaré.

Une petite entreprise peut cartographier sa chaîne d’approvisionnement et travailler avec des partenaires pour visualiser l’ensemble de la chaîne et identifier les risques. À l’heure actuelle, les problèmes d’inventaire dans le commerce de détail pourraient rendre les propriétaires de petites entreprises plus réticents à s’approvisionner, même si c’est le début de la haute saison des achats, avec la rentrée scolaire puis les vacances. Sanders a déclaré qu’elle croyait fermement à la gestion d’une opération “lean”, mais dans l’économie actuelle, “nous devons mettre en œuvre certaines mises en garde sur la signification du lean”.

Dans certains cas, les petites entreprises devront stocker des articles supplémentaires, des articles critiques avec des délais de livraison plus longs et où des augmentations de prix sont attendues. Toutes les entreprises devraient également examiner leurs processus de production et déterminer s’il existe des alternatives qui pourraient conduire à des opérations plus rentables. La tenue d’inventaires supplémentaires “va à l’encontre du lean”, a-t-elle déclaré, mais elle a ajouté que “l’avantage pour une petite entreprise est vraiment de pouvoir gérer en même temps, en amont et en aval, et de les coordonner”.

Le plus gros problème de l’économie actuelle est l’inadéquation entre la demande et l’offre, et c’est là que Sanders revient sur les problèmes auxquels Walmart et Target ont été confrontés et pourquoi les petites entreprises devraient adopter une vision opportuniste de la situation et être proactives dans les conversations sur l’offre. côté et côté client final de leurs opérations.

“Les grandes entreprises sont des dinosaures. … Elles sont très lourdes, bureaucratiques. En tant que petite entreprise, vous êtes très souple”, a-t-elle déclaré.

La clé pour les propriétaires de petites entreprises est de ne pas regarder dans un seul sens, soit en aval (client) ou en amont (fournisseur). “Mais regardez-les en même temps, épousez-les vraiment, regardez-les et connectez-vous avec les clients, connectez-vous avec tous les fournisseurs”, a déclaré Sanders. “Les grandes entreprises ne peuvent pas faire cela. Elles sont coincées parce qu’elles ont d’énormes silos. En tant que petite entreprise, vous n’avez pas cela, alors profitez-en dès maintenant.”