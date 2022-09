Les invasions de terrains anglais et gallois pendant les matchs de football sont en hausse de 127% par rapport à avant la pandémie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le nombre d’invasions de terrain lors de matches de football en Angleterre et au Pays de Galles la saison dernière a grimpé de 127% par rapport à la dernière campagne complète avant la pandémie de coronavirus, selon les statistiques gouvernementales publiées jeudi.

Les données fournies par le Home Office – un département gouvernemental responsable de la loi et de l’ordre – ont mis en évidence la croissance des comportements antisociaux lors des matches, que les autorités du football tentent de combattre.

Mercredi, la Premier League a annoncé que les supporters qui courent sur le terrain lors des matchs ou utilisent des objets comme des bombes fumigènes et des pièces pyrotechniques seront automatiquement bannis des clubs pendant au moins un an.

Selon les statistiques gouvernementales, il y a eu 441 matchs où des invasions de terrain ont été signalées la saison dernière, soit plus du double du nombre de la saison 2018-19.

Les arrestations liées au football ont augmenté de 59% à 2 198. C’est le nombre le plus élevé puisque 2 273 ont été réalisés au cours de la saison 2013-14.

Des incidents de désordre ont été signalés lors de 1 609 des 3 019 matchs de la saison dernière – soit 53% – contre 1 007 matchs en 2018-19. Il y a eu 384 matchs où un incident de crime haineux a été signalé, soit une augmentation de 99 %.

Les autorités ont émis 516 nouvelles ordonnances d’interdiction du football au cours de la saison 2021-22, dont 1 308 en vigueur à la fin de la saison.

“Le désordre est un problème qui n’a pas disparu”, a déclaré Mark Roberts, le chef de la police du football britannique, “et tout au long de la saison dernière, nous avons constaté une augmentation de la criminalité lors des matchs de football à travers le pays – de la Premier League à droite jusqu’à la (cinquième division) de la Ligue nationale.”

Roberts a déclaré que la consommation de drogues et l’alcool sont des facteurs clés à l’origine des comportements désordonnés et a noté que le gouvernement ajoute des infractions liées aux drogues de classe A à la législation sur les ordonnances d’interdiction.

Le ministère de l’Intérieur a pris des mesures pour s’assurer que le jeu domestique féminin est couvert par les ordonnances d’interdiction.

Parmi les incidents de désordre de la saison dernière, le capitaine de Sheffield United, Billy Sharp, a été frappé au visage par un fan de Nottingham Forest à la fin d’un match éliminatoire en deuxième division, ce qui a conduit le fan à une peine de prison de 24 semaines.

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, a donné un coup de pied à un fan d’Everton qui le narguait lors d’une invasion sur le terrain à Goodison Park. Un fan de Manchester City qui a couru sur le terrain et s’est moqué du gardien de but d’Aston Villa, Robin Olsen, le dernier jour de la saison au stade Etihad, a reçu une ordonnance d’interdiction de quatre ans.

S’exprimant alors qu’il était en service en Angleterre cette semaine, le défenseur de Tottenham, Eric Dier, a déclaré qu’il pensait que le comportement des fans s’était aggravé.

“Ma famille n’irait jamais à un match à l’extérieur de nos jours à cause de cela, et c’est dommage que je me sente trop mal à l’aise pour qu’ils aillent à des matchs à l’extérieur”, a déclaré Dier, qui a été impliqué dans une confrontation avec un supporter après la défaite de Tottenham contre Norwich. lors d’un match de FA Cup en mars 2020.

Dier est monté dans les gradins après que le fan se soit disputé avec le frère du défenseur. Dier a reçu une interdiction de quatre matches par la Football Association et a été condamné à une amende.

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a déclaré que sa famille et ses amis avaient été découragés d’aller aux matchs en raison du genre de chaos de foule observé lors de la finale du Championnat d’Europe au stade de Wembley l’année dernière et de la finale de la Ligue des champions à l’extérieur de Paris cette année.