Les Inuits et les groupes environnementaux louent les croisières pour avoir accepté d’éviter Eclipse Sound

Un organisme de bienfaisance pour la conservation marine et des chasseurs inuits félicitent les croisiéristes d’avoir accepté d’éviter une voie navigable du Nunavut où des milliers de narvals migrent chaque été.

L’Association of Arctic Expedition Cruise Operators a récemment déclaré que les navires de ses membres ne passeraient pas par Eclipse Sound cet été et passeraient plutôt par le détroit de Pond Inlet.

Oceans North et la Mittimatalik Hunters and Trappers Organization avaient demandé le déménagement car le nombre de narvals estivants dans la zone au large de la côte nord-est de l’île de Baffin a diminué, ce qui, selon eux, est dû à l’augmentation du trafic maritime.

« Le narval continue de décliner dans notre région et n’a pas retrouvé ses chiffres historiques comme nous l’avions espéré », a déclaré David Qamaniq, président de l’organisation des chasseurs et trappeurs, dans un communiqué de presse. « Nous remercions les opérateurs de navires de croisière d’avoir travaillé avec nous cette année pour protéger les animaux qui restent. »

Des relevés aériens ont montré une baisse du nombre de narvals migrant vers le détroit d’Eclipse depuis la baie de Baffin. Les enquêtes menées pour Baffinland Iron Mines Corp, qui exploite la mine Mary River, estiment que le nombre est passé de 5 019 en 2020 à 2 595 en 2021. La société a toutefois déclaré que son estimation pour 2022 montre une augmentation à 4 592.

Pêches et Océans Canada a estimé qu’il y avait plus de 12 000 narvals dans le détroit d’Eclipse en 2016 et plus de 20 000 en 2004.

« Cette zone est historiquement l’un des habitats de narval les plus importants au monde », a déclaré Chris Debicki, vice-président de l’élaboration des politiques d’Ocean North, notant que Milne Inlet, un petit bras d’Eclipse Sound, est une zone de mise bas essentielle.

« Déplacer le narval de cette zone non seulement déplace le narval hors de son habitat préféré, mais rend également potentiellement beaucoup plus difficile la participation des pêcheurs aux chasses au narval. »

Les chasseurs de Mittimatalik, ou Pond Inlet, dépendent du narval pour se nourrir, gagner leur vie et se cultiver.

Alors que les navires de croisière évitant Eclipse Sound feront une différence, a déclaré Debicki, ils ne représentent qu’une fraction du trafic maritime. L’Association of Arctic Expedition Cruise Operators a déclaré que ses navires représentaient 14% des personnes voyageant dans la région l’année dernière, avec 15 navires effectuant 26 voyages. Il a déclaré que 14 de ses membres avaient prévu 32 arrêts à Pond Inlet cet été.

Oceans North a déclaré que la majorité des navires voyagent à destination et en provenance de la mine Mary River, avec 44 navires effectuant 76 voyages dans Eclipse Sound et les fjords adjacents en 2022, soit environ 40% de tout le trafic maritime.

Un rapport de groupes de travail de la Commission des mammifères marins de l’Atlantique Nord et de la Commission mixte Canada/Groenland sur le béluga et le narval publié plus tôt cette année a conclu que l’augmentation du trafic maritime est « de loin la cause la plus probable » du déclin du nombre de narvals dans le détroit d’Eclipse, en particulier du mine de minerai de fer.

Baffinland a critiqué le rapport et a déclaré que des facteurs autres que le transport maritime pourraient avoir entraîné la diminution. Il a déclaré que cela inclut l’évolution des conditions de glace et la dynamique prédateur-proie, ce que le rapport conteste.

Le porte-parole de Baffinland, Peter Akman, a déclaré que la compagnie se félicitait de la décision de l’association des opérateurs de croisière et de « toute mesure qui protège la vie marine et équilibre les besoins de la communauté locale dans son ensemble ».

Il a noté que Baffinland a plusieurs mesures d’atténuation volontaires, notamment l’utilisation de convois, l’évitement des zones réglementées, l’utilisation d’une route de navigation fixe et la limitation de la vitesse des navires à neuf nœuds. Akman a ajouté que l’entreprise emploie six moniteurs de navigation inuits à temps plein et quatre à temps partiel à Pond Inlet.

L’été dernier, la société a fait part de ses inquiétudes concernant les navires de croisière voyageant trop rapidement dans la région. Akman a déclaré qu’il avait continué de tendre la main à Oceans North, à l’Association of Arctic Expedition and Cruise Operators et aux navires de croisière autorisés à traverser la communauté cet été pour soutenir ses mesures d’atténuation marines.

Baffinland, qui a commencé ses activités en 2015, a demandé à la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions d’augmenter la quantité de minerai qu’elle est autorisée à expédier de la mine à six millions de tonnes, contre 4,2 millions de tonnes, comme cela est autorisé chaque année depuis 2018, en utilisant jusqu’à à 84 minéraliers. Il demande en outre d’expédier le minerai qui s’est échoué au port de Milne l’année dernière, ainsi que tout ce qui pourrait être laissé à la fin de la saison de navigation de cette année.

Oceans North et la Mittimatalik Hunters and Trappers Organization ont demandé au gouvernement fédéral d’émettre un arrêté d’urgence en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada pour fermer le détroit d’Eclipse et le système de fjord adjacent cet été à tous les navires non essentiels et imposer une limite de vitesse de neuf nœuds . Ils ont déclaré que Transports Canada devrait également travailler avec Baffinland pour réduire la navigation via Eclipse Sound et Milne Inlet.

« Nous pensons qu’il s’agit des étapes minimales nécessaires pour réduire le risque de disparition de la population de narvals d’Eclipse Sound », indique une lettre de mars des organisations.

Transports Canada n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Emily Blake, La Presse canadienne

