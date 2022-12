Les Inuit viennent à Montréal pour des soins médicaux. Le lodge où séjournent les patients est en proie à des problèmes

Pendant des années, les Inuits qui se rendaient à Montréal par avion pour des soins médicaux étaient relégués dans un YMCA à l’extrémité ouest du centre-ville.

Enfin, en 2016, un nouveau centre, appelé Ullivik, a été ouvert près de l’aéroport de la ville.

Le nouveau bâtiment a l’apparence d’un hôtel-boutique vu de la rue, avec un inukshuk en pierre à l’avant et une signalisation en inuktitut.

Il était destiné à servir de lieu de guérison pour les centaines de personnes qui viennent chaque mois en ville pour se faire soigner.

Mais plus récemment, fournir un environnement accueillant a été un défi.

Les patients d’Ullivik ont ​​publié des dizaines de photos sur les réseaux sociaux de punaises de lit et de nourriture peu appétissante et se sont plaints du traitement par le personnel de sécurité.

Le centre a également été aux prises avec un roulement élevé du personnel et des allégations de mauvaise gestion.

Au milieu de ce bouleversement, Rita Novalinga a été embauchée comme directrice d’Ullivik en novembre — son cinquième depuis 2020.

« J’ai deux rôles à jouer : faire preuve de compassion et être un leader », a déclaré Novalinga, un ancien secrétaire général de Makivik Corporation, une organisation qui représente les Inuits du Nunavik.

“C’est ce que j’essaie de faire avec les gens qui ont besoin de mon aide.”

Rita Novalinga, qui travaillait auparavant pour la Société Makivik, une organisation qui représente les Inuits du Nunavik, a été embauchée pour diriger Ullivik en novembre.

“Tous les Inuits sont regroupés dans cette catégorie”

Les défis à relever sont immenses.

En août dernier, deux femmes séjournant au lodge ont été heurtées et tuées par des véhicules sur l’autoroute voisine, à moins de 24 heures d’intervalle.

Leur décès fait l’objet d’une enquête par le bureau du coroner du Québec.

De plus, une pétition en ligne lancée plus tôt cette année compte près de 1 000 signatures. Il décrit la nourriture comme “atroce” et le personnel comme condescendant envers ceux qui y séjournent.

Nellie Tookalook était à Ullivik le mois dernier avec son fils, qui a dû être opéré à la jambe cassée.

Bien qu’elle ait accueilli un endroit où séjourner pendant une période difficile, elle a dit que les couloirs étaient sombres et que les lits et les oreillers étaient inconfortables.

“Ils ne sont pas bons pour les personnes qui guérissent d’os cassés”, a déclaré Tookalook. “Ils doivent être changés en grand.”

Mais sa plus grande plainte concerne le personnel de la réception, dont certains qu’elle a trouvés irrespectueux.

Elle a demandé une chambre avec baignoire car son fils avait du mal à utiliser une douche après son opération. La chambre qui lui a été montrée par un employé était sale et trop petite.

“Je lui ai dit que je n’aimais pas la façon dont nous étions traités là-bas et il m’a dit de parler à l’un de ses superviseurs et j’ai demandé qui était le superviseur et il m’a en fait dit de le découvrir moi-même”, a-t-elle déclaré dans un entretien téléphonique.

“Les gens qui travaillent là-bas pour nous, ils doivent être plus compréhensifs, plus attentionnés et ne pas être aussi impolis.”

Elle a dit que de nombreux clients ont l’impression que leurs commentaires ont été ignorés.

“Je pense que les gens qui dirigent l’endroit doivent inspecter tout le bâtiment. Les douches, les lits”, a déclaré Tookalook. “Ils doivent aller voir par eux-mêmes pour voir de quoi nous parlons.”

Une pétition en ligne décrit la nourriture à Ullivik comme “atroce” et le personnel comme condescendant envers ceux qui y séjournent. (change.org)

Misty Tertiluk était à Ullivik pendant 12 jours en octobre. Elle a dit que c’était sale et qu’un membre du personnel est entré de manière inattendue dans sa chambre pour la surveiller pendant la nuit, ce qui lui a été dit plus tard était une confusion. Tertiluk a dit qu’elle craignait d’être agressée sexuellement.

“Je ne veux jamais entrer dans ce bâtiment”, a-t-elle déclaré lors d’un échange sur Facebook.

Une autre femme qui a séjourné plusieurs fois à Ullivik, plus récemment en septembre, a déclaré que les agents de sécurité et les chauffeurs qui emmènent les patients à destination et en provenance de l’aéroport sont parmi les plus gros problèmes.

Elle a dit qu’elle s’était sentie discriminée en raison de son origine.

“Tous les Inuits sont regroupés dans cette catégorie, que tous sont des ivrognes”, a-t-elle déclaré.

“Ils ont l’idée prédéterminée que chaque personne est là juste pour être ivre.”

La femme, et plusieurs autres personnes qui ont parlé avec CBC, ont demandé à ne pas être identifiés parce qu’ils dépendent d’Ullivik et s’attendent à devoir y retourner lorsqu’ils recevront un traitement médical.

Selon le ministère de la Santé du Québec, plus de 5 000 patients ont fait le voyage à Montréal depuis le Nunavik pour des soins médicaux — ainsi qu’environ 2 000 accompagnateurs en 2019-2020.

L’année suivante, le volume est tombé à environ 3 800 patients et 1 500 escortes en raison de la pandémie.

Richard Budgell, un Inuk du Labrador et professeur adjoint au département de médecine familiale de l’Université McGill qui enseigne la santé des Inuits, a déclaré que la pratique consistant à envoyer des patients vers le sud pour un traitement – ​​qui est similaire dans une grande partie du Canada – peut être difficile pour les patients.

“Vous êtes malade ou blessé et vous êtes à quelques 1 000 kilomètres de chez vous”, a-t-il déclaré.

“Donc, offrir un environnement accueillant et qui a clairement une orientation inuit est un défi.”

Pas assez grand au départ

Lorsque le centre de 91 chambres et 143 lits a ouvert ses portes il y a cinq ans, il était considéré comme un pas en avant dans l’accès aux soins de santé pour les Inuits vivant au Nunavik, le territoire autonome du nord du Québec.

Presque immédiatement, cependant, il était clair que l’espace n’était pas assez grand.

Le Nunavik compte deux centres de santé sur son territoire mais pour les interventions majeures et les cas plus complexes, les patients doivent prendre l’avion vers le sud pour se faire soigner.

Le jour de son ouverture, Ullivik a dû louer 11 chambres dans un hôtel voisin pour faire face au débordement.

Ullivik a depuis conclu une entente avec un hôtel voisin pour prendre en charge plusieurs dizaines de patients par nuit. Cet hôtel a également fait l’objet de plaintes similaires, notamment des punaises de lit et des tensions avec le personnel.

Ullivik a été conçu pour loger environ 4 000 personnes par an. Au lieu de cela, la demande est à peu près le double (et Ullivik est sur le point d’en assumer encore plus en 2022).

Le centre a une politique sans alcool ni drogue, mais il a du mal à contrôler le problème.

En août, deux femmes séjournant au lodge ont été heurtées et tuées par des véhicules sur l’autoroute près d’Ullivik en moins de 24 heures. (Mathieu Wagner/Radio Canada)

Entre août et octobre 2022, un tiers des 826 incidents signalés à Ullivik étaient liés à la consommation d’alcool ou de drogues, selon une présentation lors d’une réunion du conseil d’administration de l’autorité sanitaire.

Le centre dispose d’une salle tranquille où les patients peuvent se dégriser et a tenté d’améliorer la situation, en partenariat avec le Centre d’amitié autochtone de Montréal.

L’organisation effectue des patrouilles pour identifier les risques dans la zone et ce qui peut être changé.

Elle a également rencontré la police de Montréal et des représentants de la Cité de Dorval pour discuter des moyens de rendre le secteur plus sécuritaire pour les piétons.

Allégations de mauvaise gestion

Ullivik a également été aux prises avec un roulement élevé du personnel et des allégations de mauvaise gestion.

Un audit interne de 2019 obtenu par CBC News a détaillé les problèmes liés à la comptabilité d’Ullivik, notamment l’attribution de contrats sans appel d’offres et l’omission de tenir un registre de certaines dépenses.

Jennifer Munick-Watkins est la nouvelle présidente de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, qui s’est réunie à Montréal la semaine dernière. Le conseil supervise Ullivik. (Julie Marceau/Radio Canada)

Une ancienne directrice, par exemple, aurait fait livrer et installer des restes de la construction d’Ullivik – 21 boîtes de parquet – à sa résidence personnelle, selon l’audit.

Un an plus tard, le gouvernement du Québec ordonné une enquête à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, qui chapeaute Ullivik.

Le conseil a fait l’objet de rapports de mauvaise gestion et il a lutté contre les pénuries de personnel.

Le gouvernement provincial n’a pas encore rendu publiques ses conclusions ou ses recommandations, bien que le conseil de santé du Nunavik ait confirmé qu’il les avait reçues.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé du Québec a déclaré qu’il travaillait avec le conseil pour appliquer les recommandations énoncées dans le rapport.

Un engagement à l’amélioration

Lors d’une récente réunion du conseil d’administration, Novalinga a été franche sur certains problèmes à Ullivik et a déclaré qu’elle ferait de son mieux pour améliorer la situation.

Elle a dit qu’Ullivik est à la recherche de plus de personnel inuit et essaie d’améliorer la nourriture en collaboration avec l’entreprise qui a le contrat.

L’un de ses objectifs est d’augmenter la capacité d’Ullivik, compte tenu de la dépendance à l’hôtel voisin.

« Il y a environ 13 000 personnes au Nunavik, donc nous grandissons rapidement », a déclaré Novalinga.

Ullivik, situé sur un tronçon de route achalandé près de l’aéroport en banlieue de Dorval, offre un service de navette vers les hôpitaux de Montréal. (Dave St-Amant/CBC)

Interrogé sur les allégations de mauvaise gestion, Novalinga a déclaré à CBC : “Je ne sais rien à ce sujet.”

Interrogée sur les commentaires négatifs à propos d’Ullivik sur les réseaux sociaux, elle a déclaré qu’elle essayait d’obtenir des informations de première main sur ce qui se passait sur le terrain.

À cette fin, elle a dit qu’elle effectuait des vérifications ponctuelles trois fois par jour – le matin, pendant le déjeuner et l’après-midi lorsque le bus revenait de l’hôpital.

“J’attends que les anciens voient comment ils sont traités, ce qu’ils font, quels sont leurs besoins”, a déclaré Novalinga.

“Je leur dis toujours, si vous avez un problème, faites-le moi savoir, signalez-moi simplement et demandez à votre escorte de m’appeler.”

Plus généralement, Novalinga a déclaré qu’elle aimerait recréer un sentiment de communauté loin de chez elle. Plusieurs des activités offertes par Ullivik ont ​​cessé pendant la pandémie, ce qui a créé un sentiment d’isolement.

Si elle trouve le financement, elle aimerait offrir des programmes sur place comme des cours de perlage et de couture, ainsi que du bingo en soirée.

Tookalook est optimiste que Novalinga puisse apporter ces changements – et espère qu’ils seront apportés bientôt.

“Il doit y avoir beaucoup de réparations là-bas”, a-t-elle déclaré.