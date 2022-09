Les introductions en bourse sont passées d’un boom à un effondrement en 2022

Du meilleur des temps au pire des temps : le marché des introductions en bourse est tombé d’une falaise en 2022.

Les investisseurs confrontés à une inflation élevée et à des taux d’intérêt en hausse ont abandonné les actions de croissance de haut vol et se sont tournés vers des alternatives plus sûres et plus rentables.

La baisse a été frappante compte tenu du niveau record des produits levés sur les marchés publics un an auparavant. Les sociétés cotées aux États-Unis ont levé plus de 155 milliards de dollars de recettes en 2021 grâce à leurs introductions en bourse, selon aux données d’EY et Dealogic. Au premier semestre 2022, ils n’ont levé que 4,8 milliards de dollars.

“Les investisseurs sont vraiment averses au risque en ce moment, et c’est ce qui a vraiment un impact sur le manque d’activité que nous constatons”, a déclaré Rachel Gerring, responsable de l’introduction en bourse chez EY Americas, dans une interview avec CNBC. “Ils recherchent des entreprises qui se concentrent davantage sur la croissance et la rentabilité par opposition à la croissance à tout prix que nous voyions en 2021.”

Une partie du blocage du pipeline d’introduction en bourse a été causée par les performances lamentables des entreprises qui sont devenues publiques en 2021, a déclaré Gerring. Le ralentissement a également touché le marché des sociétés d’acquisition à vocation spéciale, également connues sous le nom de SPAC, qui ont été utilisées comme navire alternatif pour les entreprises privées cherchant à pénétrer les marchés publics.

“Il y a des centaines et des centaines de SPAC qui sont déjà publiques qui recherchent un partenaire de fusion et toute nouvelle introduction en bourse de SPAC va être en concurrence avec ces centaines d’autres SPAC”, a déclaré Jay Ritter, expert en introduction en bourse et professeur à l’Université de Floride, dans une interview avec CNBC. “Donc, cela n’a aucun sens pour un SPAC de devenir public maintenant plutôt que d’attendre un an jusqu’à ce que toute cette concurrence disparaisse.”

