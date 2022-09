Les introductions en bourse d’entreprises chinoises pourraient reprendre alors que les craintes de radiation s’atténuent

L’annonce par le géant chinois Didi de son intention de se retirer de la Bourse de New York fin 2021 – six mois seulement après son introduction en bourse aux États-Unis – a également alimenté les inquiétudes des investisseurs. Didi a fait l’objet d’une enquête de cybersécurité de la part des régulateurs chinois peu après son introduction en bourse. Didi a également fait l’objet d’une enquête de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Le Nasdaq s’attend à ce que davantage d’entreprises chinoises soient cotées à la bourse américaine dans les mois à venir, alors que Pékin et Washington semblent plus près de résoudre un différend d’audit.

Une trentaine d’entreprises chinoises sont devenues publiques au Nasdaq au cours du premier semestre 2021, a déclaré McCooey.

En revanche, seules deux sociétés chinoises ont été cotées au Nasdaq au second semestre de cette année, et une société chinoise a fait ses débuts en bourse de janvier à mars de cette année, selon l’analyse par CNBC des données de la Commission d’examen de l’économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine.

Mais les choses s’améliorent.

“Je peux dire que c’est au nord de 50 entreprises qui aimeraient entrer en bourse au Nasdaq au cours des 12 prochains mois”, a déclaré McCooey.