Les introductions en bourse dans le secteur technologique reçoivent une réponse positive de Wall Street : Arm, Instacart, Klaviyo

Mais le manque d’enthousiasme de la semaine dernière – équivalant à un « meh » collectif à Wall Street – n’est certainement pas non plus le résultat souhaité.

Aucune de ces entreprises ne s’attendait, ni même n’espérait, à un grand succès. En 2020 et 2021, pendant la période mousseuse des taux d’intérêt zéro, les hausses du premier jour ont été si spectaculaires que les banquiers ont été critiqués pour avoir distribué de l’argent gratuit à leurs amis acheteurs, et les entreprises ont été critiquées pour avoir laissé trop d’argent sur la table.

« Les gens s’inquiètent des valorisations », a déclaré Éric Jürgens , associé du cabinet d’avocats Debevoise & Plimpton qui se concentre sur les marchés de capitaux et le capital-investissement. « Il sera important d’observer comment ces sociétés se négocieront au cours des prochains mois pour voir comment les marchés des introductions en bourse et les marchés boursiers en général valorisent ces sociétés et comment ils peuvent valoriser les sociétés comparables qui cherchent à entrer en bourse. »

Les investisseurs qui achetaient au prix d’introduction en bourse gagnaient de l’argent s’ils vendaient immédiatement. Presque tout le monde est dans le rouge. C’est très bien si l’objectif d’une entreprise est simplement d’être public et de créer la possibilité pour les employés et les premiers investisseurs d’obtenir des liquidités. Mais pour la plupart des entreprises en développement, en particulier celles qui disposent de suffisamment de capital dans leur bilan pour rester privées, cela n’a que peu d’attrait.

Lors de la chute du marché de l’année dernière, Instacart a dû réduire sa valorisation à plusieurs reprises et passer du mode croissance au mode profit pour s’assurer de pouvoir générer des liquidités alors que les taux d’intérêt augmentaient et que les investisseurs renonçaient au risque.

La combinaison du boom des livraisons de Covid, des faibles taux d’intérêt et d’un marché haussier de la technologie qui dure depuis une décennie a conduit Instacart et d’autres entreprises Internet, de logiciels et de commerce électronique à des sommets insoutenables. Il ne reste plus qu’à savoir quand ils prennent leurs médicaments.

Même s’il a évité une baisse majeure, Klaviyo a dû augmenter son chiffre d’affaires d’environ 150 % sur deux ans et devenir rentable pour maintenir à peu près sa valorisation.

« Nous pensons que les entreprises doivent être rentables », a déclaré Bialecki. « De cette façon, vous pourrez contrôler votre propre destin. »

Bien que la rentabilité soit un excellent indicateur de durabilité, ce n’est pas ce qui a retenu l’attention des investisseurs technologiques lors des années d’introduction en bourse record de 2020 et 2021. Les valorisations étaient basées sur un multiple des ventes futures au détriment des bénéfices potentiels.

Les entreprises de logiciels et d’infrastructures cloud étaient alors en pleine crise d’accaparement des terres. Les sociétés de capital-risque et les grands gestionnaires d’actifs subventionnaient leur croissance, les encourageant à faire appel à des représentants commerciaux et à dépenser beaucoup d’argent pour mettre leurs produits entre les mains des clients. Du côté des consommateurs, les startups ont levé des centaines de millions de dollars pour les investir dans la publicité et, dans le cas d’entreprises de l’économie des petits boulots comme Instacart, pour attirer les travailleurs contractuels de les choisir parmi la concurrence.

Instacart a été proactif en abaissant sa valorisation afin de réinitialiser les attentes des investisseurs et des employés. Klaviyo a atteint son prix élevé. Parmi les entreprises de grande valeur encore privées, le développeur de logiciels de paiement Stripe a réduit sa valorisation de près de moitié, à 50 milliards de dollars, et la start-up de logiciels de conception Canva a abaissé sa valorisation dans une transaction secondaire de 36% à 25,5 milliards de dollars.

Les sociétés de capital-investissement et les sociétés de capital-risque ont pour mission de tirer profit de leurs investissements, de sorte qu’à terme, les sociétés de leur portefeuille doivent accéder au marché public ou être acquises. Mais pour les fondateurs et les équipes de direction, être public signifie un cours de bourse potentiellement volatil et la nécessité d’informer les investisseurs chaque trimestre.

Étant donné que Wall Street a reçu les premières introductions en bourse technologiques notables depuis fin 2021, il n’y aura peut-être pas beaucoup de récompense pour tous ces tracas.

Pourtant, Aswarth Damodaran, professeur à la Stern School of Business de l’Université de New York, a déclaré qu’avec tout le scepticisme du marché, les dernières introductions en bourse fonctionnent correctement car on craignait qu’elles ne chutent de 20 à 25 % dès le départ.

« D’une certaine manière, les gens qui poussent ces entreprises poussent probablement un soupir de soulagement car il y avait un risque très réel de catastrophe pour ces entreprises », a déclaré mercredi Damodaran à « Squawk Box » de CNBC. « J’ai le sentiment qu’il faudra une semaine ou deux pour que cela se concrétise. Mais si le cours de l’action reste supérieur au prix de l’offre dans deux semaines, je pense que ces sociétés considéreront toutes cela comme une victoire. »

MONTRE: Un professeur de NYU explique pourquoi il ne fait pas confiance aux introductions en bourse soutenues par SoftBank