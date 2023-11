Les intrigues des Browns at Ravens et comment elles pourraient se dérouler : Ashley Bastock

BEREA, Ohio — Les Browns veulent se venger ce week-end.

Lors de leur premier match revanche de la saison dans l’AFC Nord, ils se dirigent vers les Ravens de Baltimore. Les Browns ont perdu la première confrontation à domicile, 28-3.

C’était sans doute l’un des pires matchs des Browns cette saison lorsque ces deux-là se sont rencontrés lors de la quatrième semaine.

Il y avait beaucoup d’incertitude dans la préparation autour de leur quart-arrière, et cela a fini par être le premier match Deshaun Watson s’est assis avec sa coiffe des rotateurs droits tendue. C’était également la première fois qu’une attaque adverse exploitait la défense des Browns, utilisant sa plus grande force contre elle.

Voici quelques scénarios à connaître avant le match revanche de la semaine 10, ainsi que des prédictions sur la façon dont je pense que chacun se déroulera :

Un gros test de division pour les plaqués de Deshaun Watson et Cleveland

La blessure à l’épaule de Watson est toujours « un travail en cours » pour le QB, qui a admis cette semaine qu’il n’était pas tout à fait à 100 %. Mais pour le moment, avec son retour sur le terrain, les choses s’améliorent par rapport au mois dernier.

Cela étant dit, il n’y a pas beaucoup de passes plus difficiles auxquelles les Browns ont dû faire face cette saison. Les Ravens mènent actuellement la ligue avec 35 sacs, et la défense mène également la ligue pour le nombre de points accordés par match (13,8).

Pour ne rien arranger, Cleveland entre dans ce match dans une situation plutôt précaire au point de plaquage.

Ils seront privés de Jedrick Wills Jr. sur le côté gauche après qu’il ait été placé en IR en raison d’une blessure au genou, et Dawand Jones a été exclu vendredi après avoir raté les trois jours d’entraînement précédents en raison de blessures au genou et à l’épaule. James Hudson III débutera certainement, mais le moment où il se trouve reste en suspens – tout comme le deuxième plaquage de départ de Cleveland.

Comment je pense que cela va se passer : Je pense que Watson sera bien meilleur que ce à quoi s’attendent peut-être la plupart des fans et des analystes nationaux. Les Browns ont quelque chose à prouver après le déroulement du premier match, et bien sûr, les Ravens n’ont pas encore vu Watson cette année.

Watson est voué à être touché dans celui-ci, surtout compte tenu de la situation des tacles, mais avec un match complet à son actif après une blessure, je pense qu’il sera capable de rebondir, et aura meilleure apparence sur les passes courtes ainsi que de meilleures sensations. plus confiant en prenant des tirs profonds après s’être connecté avec Amari Cooper sur un couple lors de la victoire contre les Cardinals.

Même si les Browns ne gagnent pas, Watson gardera le match serré et tout le monde sortira de ce match en se sentant mieux face à l’offensive.

Comment la défense des Browns et Jim Schwartz vont-ils s’ajuster ?

L’offensive des Ravens et Lamar Jackson ont donné du fil à retordre à la défense la dernière fois. Jackson a terminé 15 sur 19 pour 186 verges par la passe et deux scores, et a ajouté neuf courses pour 27 verges au sol et deux touchés. Les Ravens ont totalisé 131 verges au sol, la deuxième pire note pour la défense des Browns cette saison, et 296 verges nettes.

Sous la direction du nouveau coordinateur défensif Todd Monken, les Ravens ont également utilisé de nombreux changements et mouvements avant le snap dans ce match. Les Browns ont mordu, et lorsque cela a créé des écarts, Jackson en a profité.

Quant à ce que la défense a appris de ce match ? Comme Jim Schwartz l’a dit jeudi : “Je laisse les Ravens le découvrir.”

Comment je pense que cela va se passer : Schwartz ne voulait peut-être pas trop en divulguer, mais je pense qu’il est prudent de dire que la défense s’ajustera – c’est trop beau pour ne pas le faire.

Les Browns ont eu d’autres tests contre des équipes à forte intensité de mouvement, en particulier les 49ers, où ils ont bien réussi à ne pas mordre à l’hameçon et à s’en tenir à leurs clés.

Cela étant dit : Jackson, compte tenu de sa mobilité, pourrait bien être un mauvais match pour cette défense. Attendez-vous toujours à ce qu’il réussisse quelques jeux dans celui-ci – la défense n’aura tout simplement pas l’air aussi poreuse quand il le fera.

Un jeu de vengeance d’Odell Beckham Jr. ?

Il est difficile de croire que nous sommes à deux ans de la sortie spectaculaire d’Odell Beckham Jr. de Cleveland.

Désormais à deux arrêts de son mandat avec les Browns, c’est la première fois que Beckham affrontera son ancienne équipe. Il a signé un contrat d’un an d’une valeur de 15 millions de dollars avec les Ravens pendant l’intersaison, mais a raté le premier match entre ces deux-là en raison d’une blessure à la cheville.

Beckham a déclaré cette semaine qu’il n’avait aucune rancune contre son ancienne équipe.

«Non. Je veux dire, j’ai noué des liens et des souvenirs formidables avec ces gars là-bas. a-t-il déclaré aux journalistes à Baltimore. « Une fois que vous faites partie d’une équipe, vous construisez une fraternité qui dure bien plus longtemps que toute autre chose. … Je ne veux pas dire : « Oh, c’est un autre jeu pour moi », mais ce sera amusant d’affronter ces gars qui sont mes amis et mes frères. Mais certainement aucune animosité de ma part, bien sûr. Beaucoup d’amour et de respect.

Comment je pense que cela va se passer : Beckham est actuellement troisième de l’équipe avec 19 réceptions pour 218 verges. Il a capté son premier touché de la saison la semaine dernière contre les Seahawks, une passe de 6 verges de Tyler Huntley.

Beckham ne prendra peut-être pas le dessus sur le match – et n’aura peut-être pas de vengeance en tête – mais Cleveland doit toujours rendre des comptes. Il est certainement capable.

Martin Emerson Jr. semble également à la hauteur du défi de le défendre.

“C’est un combattant, mec”, a déclaré Emerson. « Honnêtement, j’ai l’impression qu’il n’est plus explosif comme il l’était autrefois dans sa carrière. Toujours un excellent receveur, ne vous méprenez pas, mais il a ce combat en lui et il sait ce qu’il peut faire et il a confiance en lui. C’est donc une menace.