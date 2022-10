Les intrigues d’Emmerdale sont toutes sensationnalistes, c’est dommage révèle la star Chris Chittell

La star d’EMMERDALE, Chris Chittell, a critiqué les intrigues “sensationnalistes” du feuilleton.

Chris, 74 ans, a joué Eric Pollard dans Emmerdale depuis 1986 et est l’acteur le plus ancien du feuilleton de son histoire.

Chris Chittell d'Emmerdale a critiqué les intrigues "sensationnalistes" du feuilleton

Alors que le spectacle se prépare pour une semaine dramatique pour marquer son 50e anniversaire, Chris a expliqué comment il a changé au fil des ans et ce qui le préoccupe le plus.

S’adressant au podcast Soap From The Box, Eric a déclaré: «Le plus grand changement est le sujet des scénarios, ils sont tous sensationnalistes, ce qui est dommage.

« Nous devons regarder la vie et être capables de la refléter pour faire notre travail. Et la vie telle qu’on la voit maintenant, les cloches de l’enfer, tu n’oses pas tousser, marche dans la rue parce qu’il y a un mort. Mais la vie n’est pas comme ça.”

Il a poursuivi: “J’ai vu un merveilleux épisode de Coronation Street avec Sarah Lancashire et Julie Goodyear dans le pub.

« Ils avaient fermé pour la nuit et c’était tout simplement magique. C’était parfait. C’est ce qui manque. »

Malgré les inquiétudes de Chris, Emmerdale est toujours aussi fort aux yeux de nombreux téléspectateurs, à tel point qu’ils l’ont élu meilleur feuilleton dramatique aux National Television Awards de jeudi.

Cependant, il n’est pas le seul acteur associé au feuilleton à s’inquiéter pour son avenir.

John Middleton, qui a joué le révérend Ashley Thomas à Emmerdale jusqu’en 2017, a également parlé sur le podcast de l’équilibre délicat que les patrons de l’émission devaient trouver entre les grandes scènes de cascades et les arcs de personnages forts.





Citant le feuilleton Brookside de Channel 4, qui a été supprimé en 2003, il a déclaré: «Vous devez être très prudent, et je pense que c’est la grosse erreur que Brookside a faite, ils sont allés cascade après cascade après cascade.

“Finalement, votre public se connecte pour regarder une cascade, puis c’est tout, puis ils s’en vont.”

Au fil des ans, Emmerdale a vu un accident d’hélicoptère, un incendie de labyrinthe, un accident d’avion et le 50e anniversaire comportera une autre tempête qui déclenchera une bousculade de vache.

Il a poursuivi : « Vous visez un public jeune, mais très volage, vous avez fait votre cascade et puis ils s’en vont et quoi d’autre.

“Ce dont vous avez besoin, c’est d’une loyauté envers les personnages, car c’est ce qui vous amène et développe réellement votre compréhension du drame et de ce dont il s’agit.”

Eric et l'ancienne co-star John Middleton ont mis en garde contre le feuilleton faisant trop de cascades sensationnelles – imaginant la tempête à venir pour le 50e anniversaire d'Emmerdale – dans le but d'attirer un public plus jeune

