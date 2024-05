Les intoxications au cannabis chez les personnes âgées ont triplé, selon une étude

CNN

On pourrait penser que les jeunes constituent le principal groupe bénéficiant de la liberté de l’herbe légalisée, mais au Canada, la plus forte augmentation du nombre d’utilisateurs après la légalisation a été observée chez les personnes âgées – et cela les envoie parfois à l’hôpital, selon une nouvelle étude.

Le taux de visites aux urgences pour intoxication au cannabis chez les personnes âgées pendant la période de légalisation des fleurs de cannabis séchées et des produits comestibles — d’octobre 2018 à décembre 2022 — au Canada était nettement plus élevé que celui de la période précédant la légalisation, selon une étude. lettre de recherche publiée lundi dans la revue JAMA Internal Medicine.

Les produits comestibles, qui comprennent les produits de boulangerie, les bonbons et les boissons, sont de plus en plus populaires, a déclaré l’auteur principal de la recherche, le Dr Nathan Stall, gériatre et clinicien-chercheur à Sinai Health en Ontario. Mais certaines personnes âgées ne sont peut-être pas conscientes de la force de l’herbe d’aujourd’hui, et on sait peu de choses sur les effets sur la santé de la légalisation du cannabis comestible chez les personnes âgées – le groupe d’âge avec la plus forte croissance de la consommation globale de cannabis un an après la légalisation de la fleur de cannabis séchée. Canada, a déclaré Stall.

« Il existe un préjugé lié à l’âge selon lequel de nombreux professionnels de la santé, et franchement la société, estiment que les personnes âgées ne consomment pas de drogues. Et ce n’est pas vrai », a déclaré Stall. « Nous avons constaté que les plus fortes augmentations des visites aux urgences pour intoxication au cannabis chez les personnes âgées se sont produites après que le cannabis comestible soit devenu légal pour la vente au détail en janvier 2020. »

Les auteurs ont utilisé les données administratives du ministère de la Santé de l’Ontario pour examiner les taux de visites aux urgences pour intoxication au cannabis chez les personnes âgées au cours de la période précédant la légalisation — de janvier 2015 à septembre 2018 — et des deux périodes de légalisation : d’octobre 2018 à décembre 2019, ce qui autorisé la vente de fleurs de cannabis séchées uniquement, et de janvier 2020 à décembre 2022, ce qui a marqué la légalisation des produits comestibles au cannabis.

Selon Stall, lorsque les gens sont intoxiqués au cannabis, ils peuvent éprouver de la confusion ; psychose, y compris hallucinations ; crises d’anxiété ou de panique; rythme cardiaque rapide; douleur thoracique; nausée; et des vomissements.

Au cours de la période d’étude de huit ans, il y a eu 2 322 visites aux urgences pour intoxication au cannabis chez des personnes âgées de 69 ans en moyenne. Près de 17 % de ces adultes étaient simultanément intoxiqués à l’alcool, environ 38 % souffraient d’un cancer et 6,5 % souffraient de démence. Par rapport à la période précédant la légalisation, la période de légalisation n°1 a vu un taux de visites aux urgences pour intoxication au cannabis deux fois plus élevé. Le taux au cours de la deuxième période de légalisation a triplé par rapport à celui de la pré-légalisation.

« Cette étude met en garde contre la légalisation de substances sans recherche, éducation et conseil adéquats aux utilisateurs concernant les effets indésirables et une utilisation sûre, en particulier chez les personnes âgées », ont déclaré le Dr Lona Mody et le Dr Sharon K. Inouye, qui étaient » t impliqué dans la recherche, dans un commentaire sur la recherche.

Mody est professeur Amanda Sanford Hickey de médecine interne à l’Université du Michigan à Ann Arbor. Inouye est directrice du Aging Brain Center à l’Institut Hinda et Arthur Marcus pour la recherche sur le vieillissement à Boston et professeur de médecine à la Harvard Medical School.

Lorsqu’il s’agit d’expliquer les taux plus élevés, la consommation intentionnelle et non intentionnelle de cannabis comestible mérite d’être discutée, selon les experts.

« Les produits comestibles à base de cannabis peuvent être particulièrement dangereux car ils sont souvent impossibles à distinguer des aliments ne contenant pas de cannabis et peuvent contenir de grandes quantités de THC (delta-9-tétrahydrocannabinol), le principal ingrédient actif du cannabis médical et récréatif », ont déclaré Mody et Inouye. .

Dans son propre cabinet, Stall a observé un scénario courant résultant du manque de distinction : un médecin du service des urgences n’est pas en mesure de comprendre pourquoi un patient adulte âgé souffre de troubles neurologiques à l’aide de tests typiques – seulement pour un examen toxicologique. revient positif au cannabis, à la grande surprise du patient.

« L’autre chose est que le cannabis d’aujourd’hui est très différent de ce qu’il était au début des années 90 et au milieu des années 80 », a expliqué Stall. « Les extraits de cannabis d’aujourd’hui contiennent jusqu’à 30 fois plus de THC. … Les personnes âgées qui n’ont peut-être pas consommé de cannabis depuis des décennies et qui réessayent maintenant en cette ère post-légalisation ne le savent peut-être pas.

De plus, les changements liés à l’âge dans le fonctionnement des organes et la façon dont le médicament est distribué dans tout le corps – ainsi que le fait d’avoir des problèmes de santé ou de prendre des médicaments sur ordonnance, en particulier des médicaments psychoactifs – peuvent faciliter l’intoxication par le cannabis chez une personne âgée, a ajouté Stall. .

Certaines personnes qui consomment intentionnellement des produits comestibles au cannabis ne savent peut-être pas que cette forme a un effet plus retardé qu’une inhalation, qui va directement dans la circulation sanguine, a-t-il déclaré. Pensant que le produit comestible ne fonctionne pas, ils en prennent un autre trop tôt et finissent par obtenir plus que ce qu’ils avaient négocié.

Il y a aussi des gens dont les médicaments sur ordonnance pour gérer la douleur, l’insomnie ou les symptômes de démence ne sont pas efficaces, ils consomment donc des produits comestibles à des fins thérapeutiques mais sans consulter au préalable un médecin, a déclaré Stall.

S’abstenir de consommer du cannabis peut être « approprié » pour certaines personnes, mais « j’hésiterais à donner une recommandation générale selon laquelle aucun autre adulte ne devrait en consommer parce qu’il y a des gens qui vont en consommer même si cette recommandation est donnée. « , a déclaré Stall.

Par conséquent, la prévention des méfaits liés au cannabis chez les personnes âgées nécessite une approche à plusieurs volets, a-t-il ajouté, notamment le stockage des produits comestibles au cannabis dans des endroits verrouillés et dans des emballages clairement identifiés.

Les produits que les personnes âgées utilisent intentionnellement devraient comporter des informations de dosage avec des conseils spécifiques pour les personnes âgées, « en reconnaissant que la quantité de médicament dont elles peuvent avoir besoin est bien inférieure à celle des populations plus jeunes », a déclaré Stall. « En médecine gériatrique, nous avons un mantra : commencer doucement et y aller lentement. Ce même mantra s’applique ici.

La quantité à laquelle le cannabis peut devenir toxique peut dépendre de plusieurs facteurs personnels, mais certaines études ont indiqué que les gens devraient attendre au moins trois heures avant de prendre une deuxième dose, a déclaré Stall.

Les prestataires de soins de santé devraient également avoir des conversations ouvertes et sans jugement avec les personnes âgées sur la consommation de cannabis, ses avantages et ses risques, a-t-il ajouté.