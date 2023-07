Les intimidateurs marxistes de la BMA savent que les ministres ne peuvent pas accepter leur demande ridicule de 35%

Docteur, non

Les dirigeants syndicaux des MÉDECINS exigent des pourparlers urgents avec le gouvernement, menaçant de grèves jusqu’en 2025 et au-delà s’ils n’obtiennent pas l’accord salarial qu’ils souhaitent.

Mais ils se sont déjà éloignés des pourparlers sur les questions non salariales, et ils savent que les ministres ne peuvent pas accepter leur demande ridicule de 35 %.

Alors que le syndicat fait de la politique avec la vie des patients, vous serez rassuré de savoir que les consultants n’auront pas tous à perdre leur salaire pendant qu’ils quittent le NHS.

Les médecins expérimentés, formés aux frais des contribuables et gagnant en moyenne 128 000 £ par an, pourront toujours effectuer un travail privé lucratif les jours de grève – en plus de jusqu’à 260 £ de l’heure, ils ont peut-être facturé au NHS la couverture d’un junior en grève. collègues.

Les infirmières qui ont accepté la meilleure offre salariale que le pays pouvait se permettre ont montré qu’elles accordaient plus d’importance à leurs patients qu’à l’argent.

Les tyrans marxistes de BMA tenant le pays en rançon ? Pas tellement.

Fin de route ?

Les CONDUCTEURS devraient recevoir un coup de pouce majeur aujourd’hui lorsque l’Autorité de la concurrence et des marchés devrait recommander un site Web de comparaison PumpWatch pour exposer les détaillants d’essence avides.

Cela pourrait voir les automobilistes économiser jusqu’à 8 £ chaque fois qu’ils remplissent leurs réservoirs, si les propriétaires de parvis sont obligés de baisser leurs prix à la pompe gonflés comme ils l’espéraient.

Depuis des années, par le biais de notre campagne Keep It Down, nous soutenons que l’arnaque des vols sur les routes doit cesser.

Maintenant, c’est possible.

Défaut et ordre

MOINS d’une agression violente sur dix l’année dernière s’est soldée par l’inculpation d’un voyou.

Pendant ce temps, à Londres, la police du Met a interdit aux flics travaillant lors de l’événement Pride du week-end de porter un badge commémorant leurs collègues tués en service.

Les chefs ont décrété que certains membres de la communauté LGBT pourraient s’offenser s’ils pensaient à tort que l’insigne, basé sur un Union Jack, était vaguement similaire à un emblème avec un drapeau américain lié à des groupes transphobes en Amérique.

Alors, officier, comment se passe la tentative de donner la priorité à la véritable lutte contre le crime plutôt qu’à l’idéologie éveillée ?

Pour toi Jade

LABOR a soutenu hier la campagne The Sun’s Jade’s Law pour empêcher les pères tueurs de contrôler la vie de leurs enfants depuis la prison.

Le ministre fantôme de la Justice, Steve Reed, a raison de dire qu’il est « indéfendable » que les pères conservent leurs droits parentaux sur les enfants dont ils ont assassiné les mères.

Si les juges ont le pouvoir de supprimer ces droits, ils doivent le faire.

Et s’ils ne le font pas, la loi doit être modifiée de toute urgence.