Les interviews du prince Harry avant le lancement du livre suscitent des discussions

Un prochain 60 Minutes entretien entre le prince Harry et Anderson Cooper devrait être diffusé le 8 janvier, et cela suscite déjà des discussions.

“Ce n’est pas un début que la famille royale souhaite avant un an, ce qui inclura un couronnement et vraiment le grand départ du nouveau règne”, a déclaré lundi le commentateur royal de CTV News, Richard Berthelsen, à CTV News Channel. “De toute évidence, ces entretiens sont conçus pour susciter l’intérêt pour le livre et pour promouvoir les ventes de livres.”

Les mémoires de Harry intitulées Spare devraient être publiées plus tard ce mois-ci.

Dans un autre clip pré-publié d’une interview d’ITV avant le lancement du livre, également prévu pour le 8 janvier, Harry partage qu’il veut que son père et son frère reviennent dans sa vie.

“Cela n’a jamais eu besoin d’être comme ça”, a déclaré Harry dans le clip.

Depuis la sortie des docu-séries Netflix en six parties très populaires du prince Harry et de Meghan Markel, Harry & Meghan, en décembre dernier, des discussions ont circulé concernant le choix du couple de discuter publiquement des questions de la famille royale.

Malgré les nombreuses révélations du couple dans les docuseries, la famille royale n’a fait aucune déclaration en réponse.

« Il veut la réconciliation avec la famille. Mais bien sûr, ce qu’il continue de faire avec ce genre d’interview, et bien sûr, peut-être avec le livre, nous ne l’avons pas encore vu, peut fonctionner exactement contre cela », a déclaré Berthelsen.

Dans le teaser de l’interview de 60 minutes, Harry dit à Cooper que “chaque fois que j’ai essayé de le faire en privé, il y a eu des briefings et des fuites, et des histoires contre moi et ma femme.”

“La difficulté ici est qu’avec ces entretiens constants et ces déclarations constantes qui sont faites du côté californien … il est vraiment difficile pour la famille royale de faire autre chose que d’essayer de répondre par l’intermédiaire de certaines personnes qui ont peut-être des informations, mais ils peuvent ‘ Je ne réponds pas vraiment directement », a déclaré Berthelsen. “Je pense que cela indique vraiment un désaccord fondamental entre Harry et Megan en termes de traitement des médias pour l’approche du palais au fil des ans par rapport à ce qu’ils voulaient.”

En plus de la sortie de Spare, ce sera une grande année pour la famille royale, puisque le prochain couronnement du roi Charles III est prévu pour le 6 mai.

“Je pense que la famille royale n’a pas encore vu ce que Harry et Megan vont faire à part se plaindre et lancer des briques à travers l’Atlantique de manière positive, et cela reste à voir”, a déclaré Berthelsen.