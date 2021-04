L’interview explosive de Meghan Markle avec Oprah Winfrey ne peut être comparée à celle de la princesse Diana avec Martin Bashir, a déclaré un expert royal.

Il y a eu d’énormes retombées de la part de la duchesse de Sussex sur son passage dans la famille royale avec le prince Harry avant qu’ils ne quittent tous les deux leurs fonctions avec la famille et déménagent en Californie.

Alors que beaucoup ont établi des parallèles entre Meghan et la mère de Harry, Diana, lorsqu’elle s’est exprimée en 1995, l’auteure et biographe royale Pauline Maclaren a déclaré qu’ils n’étaient pas comparables en raison du statut respectif de Meghan et Diana dans la famille royale à l’époque.

Diana était la mère du futur roi, tandis que Meghan avait «déjà quitté» la famille royale au moment où ils se sont exprimés, a fait valoir Pauline.

L’auteur de Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture, a déclaré que la célèbre interview de Diana sur le Panorama de la BBC avait un plus grand impact sur les téléspectateurs au Royaume-Uni car elle était la « princesse du peuple », tandis que Meghan était plus populaire aux États-Unis et ses révélations se sont heurtées à un mur de critiques.









Pauline a dit: « Je ne pense pas que le [Meghan and Harry] L’interview peut être vraiment notée de la même manière que l’interview de Diana, qui a vraiment tourné le public très contre la famille royale ici.

«Quand Diana a fait ses interviews, c’était après avoir souffert beaucoup d’autres choses pendant cette période, donc c’était une sorte de scandale culminant ou le point culminant d’une série de scandales, vraiment.

« Cette fois, je pense que ce n’est pas tout à fait la même chose et surtout parce que Harry et Meghan étaient déjà partis. »

Diana a déclaré lors de son entretien que « nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu encombré » car elle a évoqué l’infidélité du prince Charles et sa relation avec Camilla Parker Bowles, qu’il a épousée en 2005.







S’adressant à E! News, Pauline a déclaré: « Harry et Meghan sont légèrement plus périphériques.

«Diana était centrale en ce qu’elle aurait dû être reine si elle était restée mariée au prince Charles et qu’elle était plus liée à l’héritier immédiat du trône.

«Donc, toute sa vie personnelle étant révélée et la sienne, c’était dans un sens beaucoup plus sordide aussi, avec tous les détails sur l’amour, la trahison et le ‘nous trois dans le mariage’ et toutes ces choses, alors que le Harry et Meghan est vraiment différente à cet égard.

«Harry n’est pas un héritier immédiat du trône et ils sont partis.





Pauline a ajouté: « Meghan n’est pas là depuis aussi longtemps que Diana et elle n’est pas la mère des futurs rois. »

