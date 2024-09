Les interventions visant à modifier le comportement par courrier réduisent l’utilisation de somnifères chez les personnes âgées

HealthDay News — Une mobilisation des connaissances et une intervention de changement de comportement envoyées par courrier peuvent réduire l’utilisation de sédatifs et améliorer les résultats du sommeil chez les personnes âgées souffrant d’insomnie, selon une étude publiée en ligne le 18 septembre dans JAMA Psychiatrie.

David M. Gardner, Pharm.D., de l’Université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada, et ses collègues ont comparé deux interventions de changement de comportement directement adressées aux patients par rapport au traitement habituel (TAU) sur l’utilisation d’agonistes des récepteurs des benzodiazépines (BZRA), le sommeil et d’autres résultats de santé. L’analyse a porté sur 565 adultes âgés de 65 ans et plus vivant de manière autonome avec une utilisation à long terme de BZRA et un diagnostic d’insomnie actuel ou passé, assignés aléatoirement à l’une des deux interventions de changement de comportement envoyées par courrier ou au TAU.

Français Les chercheurs ont constaté que les arrêts de BZRA et les réductions de dose ≥ 25 % étaient plus élevés avec les livrets Your Answers When Needing Sleep 1 (YAWNS-1 ; 26,2 et 20,4 %, respectivement), par rapport à YAWNS-2 (20,3 et 14,4 %, respectivement) et TAU ​​(7,5 et 12,8 %, respectivement). On a également observé une meilleure adoption des techniques de thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie (TCCI) et des résultats en matière de sommeil avec YAWNS-1 par rapport à YAWNS-2 (nouvelles techniques TCCI, 3,1 contre 2,4 ; changement d’efficacité du sommeil, 4,1 contre −1,7 %) ainsi qu’une réduction de la gravité de l’insomnie et de la somnolence diurne par rapport à TAU (changement de l’indice de gravité de l’insomnie, −2,0 contre 0,3 ; changement de l’échelle de somnolence d’Epworth, −0,8 contre 0,3).

« La transition des soins contre l’insomnie chez les personnes âgées, d’une utilisation prolongée de sédatifs à une thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie, peut être réalisée en utilisant une approche par courrier, directement adressée au patient », écrivent les auteurs.

