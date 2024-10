les interventions en acier et en bois fusionnent les traditions mexicaines et japonaises au restaurant de Juárez

Ignacio Urquiza Arquitectos réunit le Mexique et le Japon

Situé dans La ville de Mexico Quartier Juárez, un projet nouvellement achevé baptisé « Ninyas » a été réalisé par Ignacio Urquiza Arquitectos et Ana Paula de Alba. Les 100 mètres carrés restaurant est organisé comme un mélange d’influences japonaises et mexicaines à travers sa cuisine et son design. Spécialisé dans les tacos aux faux-filet accompagnés de saké, Ninyas présente un intérieur minimaliste avec des éléments en acier inoxydable. acier et bois accents, reflétant les deux cultures distinctes qui présentent néanmoins plusieurs similitudes dans les coutumes et les cuisines. L’aménagement ouvert et les surfaces réfléchissantes créent une expérience culinaire immersive qui capture l’esprit dynamique de la culture culinaire de rue, tandis que les éléments en bois et les formes organiques insufflent une sensation de chaleur.

Le concept du projet découle de la passion d’un père et de son fils pour recevoir des invités chez eux, où ils ont perfectionné leurs tacos aux faux-filet emblématiques. Ce qui a commencé comme une tradition familiale a finalement évolué vers le restaurant, avec des amis et des collaborateurs contribuant à donner vie à la vision.



images © Rafael Gamo

des panneaux en acier inoxydable enveloppent le restaurant Ninyas

Le studio mexicain L’intervention se déroule au rez-de-chaussée d’un immeuble des années 1950. « Nous avons analysé les tendances à la fois à Mexico et à Tokyo, tant dans leur vie de rue que dans les matériaux trouvés dans leurs cuisines », partage l’équipe d’Ignacio Urquiza Arquitectos, qui a travaillé aux côtés designer Ana Paula de Alba. « Les bars à sushis et les plaques teppanyaki en acier inoxydable nous rappellent les fast-foods mexicains, les restaurants classiques et les restaurants de tacos avec tables hautes et bars. » L’inspiration vient également de la chaleur des finitions en bois laqué que l’on retrouve dans les restaurants japonais, complétée par le dynamisme et l’éclat de la céramique mexicaine.

Des panneaux en acier inoxydable recouvrent les murs d’enceinte du restaurant et définissent les meubles de cuisine, les bars à manger et l’aménagement général. Le sol recouvert d’époxy, d’une teinte ocre antidérapante, ajoute de la chaleur et de la profondeur à l’espace, contrastant avec les surfaces fraîches et réfléchissantes. Ces matériaux s’assemblent pour évoquer une atmosphère de cuisine où les convives participent activement à une expérience culinaire partagée. Chaque reflet sur l’acier inoxydable ajoute de la couleur et du dynamisme au décor minimaliste.



Ignacio Urquiza Arquitectos achève le restaurant Ninyas

Contrairement au look industriel austère, la mezzanine introduit un élément plus confortable, avec un bar dont les murs, le sol et le plafond sont entièrement revêtus de bois. L’étagère, positionnée entre la cuisine et le coin repas, fait office de cloison tout en facilitant le passage de la vaisselle, des couverts et des bouteilles de saké. Les tabourets conçus sur mesure, fabriqués en chêne massif avec des repose-pieds en acier inoxydable, adoucissent l’esthétique générale avec des formes circulaires tout en conservant un confort fonctionnel pour les convives.

Un pont en acier inoxydable relie la mezzanine à la salle à manger principale, unissant ainsi les matériaux et les éléments de design du restaurant. Ignacio Urquiza Arquitectos compose la façade de panneaux de verre pivotants, qui s’ouvrent sur le trottoir et intègrent Ninyas à son environnement, renforçant ainsi l’atmosphère communautaire.



