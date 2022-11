Les intervenants ougandais d’Ebola s’inquiètent alors que certaines personnes combattent les mesures

KASSANDA, Ouganda (AP) – La récente explosion de cas de virus Ebola dans une communauté rurale ougandaise a commencé lorsque des habitants provocants ont exhumé un corps la nuit, annulant le travail d’une équipe d’inhumation sûre afin de donner au défunt des funérailles islamiques appropriées.

En quelques jours, au moins 23 des personnes en deuil avaient contracté Ebola et trois étaient mortes, ce qui a incité la ministre ougandaise de la Santé à dire qu’elle espérait que les membres de la communauté agricole du district de Kassanda avaient retenu la leçon.

Mais il semble que tout le monde ne l’ait pas fait.

Lors d’une récente discussion communautaire sur les défis auxquels sont confrontées les équipes de santé dans la lutte contre l’épidémie actuelle d’une souche d’Ebola sans vaccin éprouvé, le commandant de l’incident Ebola du district a cité des poches de résistance aux mesures sanitaires.

Un autre responsable a parlé de personnes qui se cachent dans les sanctuaires des guérisseurs traditionnels – qui sont temporairement interdits de travail au milieu de l’épidémie – et un autre s’est plaint des jeunes mécontents des restrictions de mouvement qui jettent des pierres sur les véhicules de patrouille.

Le virus Ebola, qui peut parfois se manifester par une fièvre hémorragique, est arrivé ici du district voisin ougandais de Mubende en octobre, alors que les patients traversaient les vallées et les collines pour se faire soigner. D’autres ne savaient même pas qu’ils étaient infectés. Les premiers symptômes, notamment la fièvre, la fatigue et les douleurs musculaires, peuvent souvent être confondus avec ceux du paludisme ou de la rougeole. Mais ne pas isoler les patients infectieux peut avoir des conséquences fatales.

Lorsque les patients Ebola ou leurs contacts sont très mobiles, il est plus difficile de les retrouver et de nouveaux clusters peuvent apparaître. Au moins deux personnes atteintes d’Ebola ont parcouru 150 kilomètres (93) miles de cette région centrale de l’Ouganda à Kampala, la capitale, où les autorités ont exprimé de vives inquiétudes après que 15 personnes – dont six écoliers – ont été infectées.

Ebola a infecté 130 personnes et en a tué 43 dans ce pays d’Afrique de l’Est de 45 millions d’habitants depuis le 20 septembre, date à laquelle l’épidémie a été confirmée à Mubende quelques jours après que les autorités locales ont signalé pour la première fois une “maladie étrange”. Les chiffres officiels n’incluent pas ceux qui sont morts d’Ebola probable avant que l’épidémie ne soit confirmée.

Il y a au moins 40 cas actifs d’Ebola en Ouganda, qui a connu plusieurs épidémies dans le passé. Un en 2000 a tué plus de 200 personnes.

Ebola se propage par contact avec les fluides corporels d’une personne infectée ou des matériaux contaminés. Au cours de l’épidémie actuelle, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le taux de mortalité était de près de 30 %.

La semaine dernière, l’agence de santé des Nations Unies a révisé son évaluation formelle des risques, affirmant que le risque pour l’Ouganda avait été porté à “très élevé” et que le risque de débordement régional était “élevé”. Les scientifiques soupçonnent que les chauves-souris sont le réservoir naturel d’Ebola et affirment que les épidémies sont souvent déclenchées lorsque les gens entrent en contact avec des animaux sauvages infectés, notamment des chauves-souris, des singes ou des antilopes.

Les responsables de la santé ougandais affirment que la plupart des contacts avec Ebola ont été documentés par des traceurs, dans l’espoir de rassurer les personnes qui craignent qu’une nouvelle propagation de la maladie ne provoque un verrouillage à l’échelle nationale. Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies affirment que l’épidémie est sous contrôle grâce au travail efficace des traceurs de contact.

Mais sans vaccins ou médicaments efficaces, à moins que tout le monde ne coopère, une épidémie d’Ebola peut être difficile à mettre fin. C’est particulièrement le cas dans une communauté éloignée avec des niveaux élevés d’analphabétisme, où certains associent encore Ebola à la sorcellerie et choisissent de s’en occuper à la maison plutôt que d’appeler une ambulance.

Les responsables de la santé ougandais ont atteint “un degré ténu de contrôle” de l’épidémie, a déclaré le Dr Atul Gawande, un responsable américain responsable de la santé mondiale à l’USAID. Seuls quelques individus errants peuvent faire évoluer rapidement l’épidémie, a-t-il déclaré lors d’une visite à Kassanda mardi. Les scientifiques ne considèrent pas que les épidémies sont terminées avant que 42 jours – deux fois la période d’incubation maximale – ne se soient écoulés sans que de nouveaux cas ne soient détectés.

S’adressant à la communauté, la ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng, a averti que si les contacts continuent de fuir, “il y aura une explosion là où ils courent”. Elle a dit que parfois les villageois « sont comme des enfants. Vous leur dites : ‘Ne touchez pas au feu.’ Ils y touchent.

Mercredi, le commandant national de l’incident Ebola, le Dr Henry Kyobe Bosa, a déclaré que l’épidémie « entre dans une phase de cas potentiellement sporadiques » alors que les contacts continuent comme cela a été récemment observé à Masaka, le long de l’autoroute très fréquentée vers l’ouest de l’Ouganda.

Certains habitants de Kassanda et de Mubende ont déclaré que les restrictions de mouvement en place depuis la mi-octobre semblaient pires qu’Ebola lui-même. Les guérisseurs traditionnels se sont plaints de n’avoir aucun revenu. Un vendeur de nourriture qui attend dans les bus de passagers a déclaré avoir perdu des clients. D’autres ont dit que même la nourriture était difficile à trouver.

« Cela nous a trop touchés parce que nous n’avons pas de clients pour acheter notre alcool. Nous nous enfermons à l’intérieur à 19 heures précises », a déclaré Miria Twijukye, amère qu’après deux jours, elle attendait toujours de recevoir son paquet de rations alimentaires fournies par le gouvernement. “Nous souffrons tellement.”

Même si les mesures sont nécessaires, “nous avons besoin de nourriture”, a-t-elle déclaré, attirant les acclamations des autres dans une foule attendant de la nourriture gratuite dans la ville de Mubende.

Certains à Mubende s’inquiètent du risque d’une nouvelle contamination en provenance de Kassanda voisin au milieu des informations faisant état de résistance communautaire.

«Cette maladie s’est intensifiée à partir d’ici et elle est allée dans le district voisin. Et aujourd’hui, je veux signaler que Kassanda est celui qui a de très nombreux chiffres », a déclaré Rosemary Byabasaija, qui dirige le groupe de travail Ebola de Mubende.

Signe du déplacement de l’épicentre de l’épidémie, la plupart des 24 patients atteints d’Ebola admis à l’hôpital régional de référence de Mubende sont originaires de Kassanda. Seuls trois sont des résidents de Mubende.

“C’est un gros problème”, a déclaré Byabasaija, parlant de l’augmentation du nombre de cas à Kassanda après l’exhumation du corps infecté. “Je veux faire appel aux chefs religieux… et culturels que ce n’est pas le moment de suivre nos règles et procédures (normales), car Ebola tue.”

Elle a parlé avec inquiétude d’une piste que certaines personnes suivent pour esquiver les restrictions, créant un trafic indésirable en provenance de Kassanda qui pourrait nuire aux efforts visant à éliminer les cas actifs à Mubende.

“Pour nous, nous avions mené notre guerre et nous réussissons”, a-t-elle déclaré, “mais maintenant nous avons des défis (de la part) de personnes qui viennent de Kassanda”.

Rodney Muhumuza, Associated Press