Les intervenants ougandais d’Ebola s’inquiètent alors que certaines personnes combattent les mesures

En quelques jours, au moins 23 des personnes en deuil avaient contracté Ebola et trois étaient mortes, ce qui a incité la ministre ougandaise de la Santé à dire qu’elle espérait que les membres de la communauté agricole du district de Kassanda avaient retenu la leçon.

Un autre responsable a parlé de personnes qui se cachent dans les sanctuaires des guérisseurs traditionnels – qui sont temporairement interdits de travail au milieu de l’épidémie – et un autre s’est plaint des jeunes mécontents des restrictions de mouvement qui jettent des pierres sur les véhicules de patrouille.

Le virus Ebola, qui peut parfois se manifester par une fièvre hémorragique, est arrivé ici du district voisin ougandais de Mubende en octobre, alors que les patients traversaient les vallées et les collines pour se faire soigner. D’autres ne savaient même pas qu’ils étaient infectés. Les premiers symptômes, notamment la fièvre, la fatigue et les douleurs musculaires, peuvent souvent être confondus avec ceux du paludisme ou de la rougeole. Mais ne pas isoler les patients infectieux peut avoir des conséquences fatales.

Lorsque les patients Ebola ou leurs contacts sont très mobiles, il est plus difficile de les retrouver et de nouveaux clusters peuvent apparaître. Au moins deux personnes atteintes d’Ebola ont parcouru 150 kilomètres (93) miles de cette région centrale de l’Ouganda à Kampala, la capitale, où les autorités ont exprimé de vives inquiétudes après que 15 personnes – dont six écoliers – ont été infectées.