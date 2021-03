La désinfection, l’hygiène et une sensibilisation encore plus grande aux virus ainsi qu’aux bactéries qui peuvent être en suspension dans l’air ou sur les surfaces autour de nous, ont été l’une des leçons à retenir de la pandémie de coronavirus. Nous sommes tous maintenant plus conscients du besoin d’hygiène, des choses vraiment effrayantes dont les virus et bactéries invisibles sont capables et de la nécessité de minimiser les risques autant que possible. Il n’est pas du tout surprenant de voir que beaucoup de gens portent et utilisent régulièrement des désinfectants pour les mains, par exemple. Et dans de nombreuses maisons, il y a aussi un essuyage régulier des surfaces régulièrement touchées, avec des désinfectants. Mais, avez-vous déjà regardé les interrupteurs et les prises de votre maison et vous êtes-vous demandé s’ils sont propres ou non. Il y a de fortes chances que vous ne l’ayez pas fait. Mais tu devrais vraiment. Et si vous pouviez acheter et installer des interrupteurs et des prises antiviraux dans votre maison? C’est exactement ce que Schneider Electric India a lancé, avec ses nouveaux commutateurs et prises Clipsal X qui sont antimicrobiens et auto-désinfectants. Ces produits sont fabriqués en Inde et utilisent ce que l’on appelle la technologie Silver Ion qui dure toute la vie du produit. Ceux-ci sont fabriqués en Inde, ont été développés par les installations de recherche et développement de la société en Inde et ont été testés et certifiés par des laboratoires en Europe. Nous parlons avec Srinivas Shanbhogue, vice-président, Home and Distribution chez Schneider Electric India et il nous explique comment fonctionne la technologie d’auto-désinfection, l’accent mis par l’entreprise sur la promotion d’Atmanirbhar Bharat et comment ces commutateurs sont intelligents, ce qui leur permet de travailler de manière transparente avec Google. Assistant et Amazon Alexa. Extraits édités ici.

Il y a une prise de conscience accrue de la santé et du bien-être. Pensez-vous que cela devient des facteurs dans les décisions d’achat, lorsque les consommateurs recherchent des solutions pour la maison?

Étant donné la nature de la pandémie et la façon dont elle a réussi à perturber des vies et des économies dans le monde, il est très clair que la sécurité, l’hygiène et le bien-être sont certainement devenus des facteurs clés pour la plupart des propriétaires. Cela a accru la nécessité de mettre en œuvre et d’adopter des pratiques d’hygiène dans toutes les activités quotidiennes. Cependant, il n’est pas toujours possible de continuer à nettoyer certaines surfaces communes dans une maison ou un bureau. C’est là que la technologie peut jouer un rôle central en réduisant ou en éliminant le besoin d’être actionné ou nettoyé manuellement, offrant ainsi un plus grand sens de l’hygiène et de la tranquillité d’esprit. En tant que tel, il y a eu une plus grande tendance à l’adoption de produits pour la maison intelligente qui promettent sécurité, efficacité et commodité sans compromettre le quotient de style. Après tout, la vie intelligente consiste à réinventer et à optimiser son espace physique grâce à la technologie pour rendre la vie plus facile au fur et à mesure.

Parlez-nous un peu plus des commutateurs et des prises Clipsal X, en particulier comment la technologie antivirale a-t-elle été intégrée? Comment fonctionne la technologie antivirale et quelle est son efficacité?

La nouvelle gamme Clipsal X d’interrupteurs antiviraux et antibactériens auto-désinfecte la surface et utilise la technologie Silver Ion qui limite la propagation des infections virales sur les interrupteurs et les cadres de protection fréquemment touchés. Cette technologie confère des propriétés de contrôle des germes sur les surfaces en plastique, est non migratoire et non toxique par nature. Ils sont de qualité alimentaire et écologiques. Dans un monde où les surfaces propres s’avèrent essentielles et vitales, une surface d’interrupteur auto-désinfectante assurera définitivement la tranquillité d’esprit. La technologie antivirale est alimentée par la technologie Silver Ion qui auto-désinfecte sa surface, réduisant ainsi la propagation des infections virales. Il peut tuer jusqu’à 99,9% du virus. La gamme Clipsal a été testée et validée par les Global Testing Labs of Europe, selon les normes internationales adaptées d’Anti-Viral. Clipsal X est l’une des gammes robustes de dispositifs de câblage Schneider Electric. Le produit a passé des tests de qualité multiples et rigoureux. C’est une gamme préférée pour de nombreux grands constructeurs et a également été spécifiée dans leurs futurs projets.

De plus, nous avons effectué une série de tests tels que le contrôle des dimensions, le test de chute, le test haute tension, le test de résistance d’isolement, le test d’endurance électrique, le test de vieillissement, le test de continuité, le test d’élévation de température, la résistance aux chocs, la résistance à la rouille, la résistance à la pression de la bille, Suivi de la résistance, des dispositions de mise à la terre, de la capacité de fabrication et de rupture et de l’installation de test de laboratoire avancée.

La technologie d’auto-désinfection fonctionnera-t-elle pendant toute la durée de vie du commutateur ou de la prise Clipsal X?

Avec la technologie de pointe utilisée, les ions argent sont mélangés dans les composants utilisés pour les produits au cours de la phase de fabrication elle-même, plutôt qu’un revêtement supplémentaire qui se fane. Par conséquent, laissant un effet durable.

Schneider Electric a-t-il développé le Clipsal X en interne ou d’autres scientifiques et chercheurs ont-ils contribué à son développement?

Avec ses vastes terrains et son climat régional diversifié, l’Inde a toujours été un marché important pour Schneider Electric. En tant que tel, il nécessite une recherche méticuleuse au niveau du sol pour identifier les défis et les relever avec des solutions efficaces et écoénergétiques. Au cours de la dernière année, notre équipe de R&D indienne composée d’ingénieurs, de chercheurs et de scientifiques a travaillé sans relâche pour développer des produits spécifiques au marché indien menant à la conceptualisation des commutateurs et prises antiviraux Clipsal X.

Ces produits sont-ils fabriqués en Inde?

La gamme Clipsal X a été développée en interne dans notre laboratoire de R&D basé à Bangalore suivi de la production dans notre usine de l’Himachal Pradesh. La gamme a ensuite été testée et validée par des laboratoires européens. Nous pensons que nos efforts contribueront à faire de l’Inde une plaque tournante mondiale de la fabrication, dans laquelle l’innovation technologique en R&D donnera au pays une impulsion pour devenir une nation autonome et mieux répondre aux demandes mondiales.

Un gouvernement proactif, des économies de coûts, des compétences techniques et une main-d’œuvre à faible coût pour les entreprises qui installent leurs centres de R&D ont stimulé les investissements et les opportunités d’emploi. L’Inde étant un marché unique, la société s’est concentrée sur l’identification et la résolution des défis spécifiques au marché indien en concevant des produits innovants qui répondent aux besoins de la population. La gamme antivirale d’interrupteurs et de prises a été conceptualisée et fabriquée en Inde dans le cadre des engagements de Schneider Electric envers «Make in India» visant à fabriquer un Atmanirbhar Bharat.

Cela change-t-il d’une manière ou d’une autre la façon dont un utilisateur interagit avec ces commutateurs? Quelle est la compatibilité descendante des commutateurs Clipsal X?

Non, ce n’est pas le cas. Les commutateurs sont très simples et faciles à utiliser. Les commutateurs et les prises sont compatibles et conçus pour s’intégrer facilement dans toute infrastructure existante, ancienne ou nouvelle. C’est un processus sans tracas.

Les consommateurs sont-ils réceptifs à l’idée d’interrupteurs et de prises auto-désinfectants, ou y a-t-il encore de l’appréhension? Que diriez-vous pour convaincre les clôturiers?

Compte tenu de la situation actuelle, nous percevons une augmentation de la demande de produits qui mettent davantage l’accent sur les technologies de la santé, la sécurité et l’hygiène. Les interrupteurs étant l’appareil le plus fréquemment touché, la technologie d’auto-désinfection changera la donne pour les futures conceptions de bâtiments qui permettront aux gens de se sentir en sécurité et à l’aise. La sécurité est primordiale ces jours-ci. Les consommateurs d’aujourd’hui sont réceptifs au concept d’interrupteurs et de prises auto-désinfectants.

Les commutateurs et prises Schneider Electric Clipsal X sont-ils intelligents, comme dans, peuvent-ils être contrôlés à l’aide d’assistants intelligents tels que Google Assistant ou Amazon Alexa?

Oui, la gamme de commutateurs antiviraux Clipsal X, à la pointe de la technologie, est intelligente et compatible avec les solutions de maison intelligente. Ils peuvent être facilement utilisés via les smartphones, Google Home ou Amazon Alexa lorsqu’ils sont connectés à une solution Smart Home. Ces interrupteurs sont à la mode et ses variantes bicolores peuvent parfaitement compléter le look de n’importe quelle maison.

Quelle est l’ampleur de l’opportunité pour de tels produits en Inde et l’avantage du premier arrivé aide-t-il?

La pandémie COVID19 a sûrement redéfini le concept même de vie intelligente. Les gens sont plus attentifs à l’hygiène et à la sécurité. En tant que tel, nous voyons une bonne opportunité pour notre gamme de produits antiviraux parmi les clients indiens. Être l’initiateur nous donne un avantage sur nos pairs car notre technologie est unique et répond à juste titre aux problèmes auxquels les consommateurs sont confrontés aujourd’hui.