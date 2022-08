Les interprètes de la Colline du Parlement exprimeront leurs préoccupations concernant la qualité du service

OTTAWA –

Les interprètes parlementaires affirment que la qualité de la traduction et la santé des débats bilingues à la Chambre des communes pourraient souffrir si le Bureau de la traduction du Canada donne suite à son intention de faire appel à des interprètes non accrédités.

L’agence fédérale prévoit faire venir des interprètes pigistes, non accrédités par le Bureau de la traduction, jusqu’à la fin de la session d’automne dans le cadre d’un projet pilote pour aider à répondre à la demande de traducteurs, dans un contexte de pénurie apparente.

Un nouveau sondage auprès de 92 interprètes qualifiés pour travailler pour le Bureau de la traduction du gouvernement fédéral montre que près des trois quarts d’entre eux n’ont pas été invités à assumer ce travail.

Les interprètes de la Colline sont chargés de traduire en direct les affaires parlementaires, y compris les débats à la Chambre des communes et les réunions des comités, ainsi que de traduire tous les documents, y compris les projets de loi, les lois, la correspondance et les rapports.

Et l’Association internationale des interprètes de conférence (AIIC) déclare qu’un plan de la Chambre des communes visant à recruter des interprètes pigistes sans accréditation du Bureau de la traduction pour répondre aux besoins réduira la qualité du service, mettant ainsi en péril le niveau du débat bilingue.

« La Chambre des communes est en train de créer une équipe ‘B’ d’interprètes qui n’ont pas prouvé qu’ils satisfaisaient aux normes de qualité requises jusqu’à présent au Parlement », a déclaré la porte-parole de l’AIIC-Canada, Nicole Gagnon, dans un communiqué de l’organisation mercredi.

Gagnon a qualifié la décision de l’administration de la Chambre de “malavisée” et a déclaré qu’il y avait plusieurs “inefficacités” qui doivent être résolues.

Elle a ajouté qu’aucune institution crédible, y compris les Nations Unies et le Parlement européen, ne ferait appel à des interprètes indépendants qui n’ont pas passé d’examen, comme le permettrait le projet pilote du gouvernement canadien.

Le sondage de l’AIIC montre que malgré un défi apparent du Bureau de la traduction pour répondre aux besoins d’interprétation, très peu d’interprètes accrédités se sont vu offrir des affectations parlementaires au cours des six derniers mois.

« Il existe de nombreux pigistes accrédités qui sont prêts, désireux et mieux en mesure de servir au Parlement », a déclaré Gagnon. « La Chambre des communes met inutilement en péril la qualité du discours bilingue de ses délibérations en faisant appel à des fournisseurs qui ne sont pas qualifiés selon les normes du Bureau de la traduction.

Le Bureau de la traduction n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

Pendant ce temps, la Chambre a voté en juin pour maintenir son modèle hybride – qui permet aux députés de participer virtuellement aux débats de la Chambre et aux réunions de comité, et de voter de n’importe où au Canada – mais les interprètes parlementaires disent que le système leur cause des problèmes.

Beaucoup ont exprimé des inquiétudes pendant la pandémie de COVID-19 que la qualité du son tout en travaillant sur un modèle hybride a eu un impact sur leur travail et causé des blessures au travail.

L’enquête de l’AIIC montre que plus des deux tiers des personnes interrogées ont évalué les conditions de travail au Parlement virtuel comme étant moyennes ou inférieures à la moyenne, notamment en ce qui concerne la qualité de leur service.

Et tandis que la moitié des interprètes interrogés qui ont travaillé au Parlement dans le passé disent qu’il est peu probable qu’ils acceptent un emploi qui ne les oblige pas à travailler en personne sur la Colline, les trois quarts d’entre eux se disent préoccupés par la qualité du son sur la Colline Colline. Plus de la moitié des répondants disent avoir réduit le nombre d’affectations qu’ils acceptent sur la Colline pour cette raison.