L’acteur Saif Ali Khan s’est retrouvé au milieu d’une nouvelle controverse après que sa dernière affiche du prochain film « Bhool Police » n’ait pas été bien accueillie par les internautes.

Pour les non avertis, lundi, le premier look de Saif Ali Khan en tant que chasseur de fantômes Vibhooti du prochain film ‘Bhoot Police’ a été révélé. L’épouse et actrice de la star de ‘Cocktail’, Kareena Kapoor Khan, a partagé son premier regard sur la comédie d’horreur sur les réseaux sociaux. Kareena s’est rendue sur son compte Instagram pour partager la première affiche du personnage de Saif. Partageant l’affiche du personnage de Saif du film, Kareena l’a légendé d’une manière originale. « Ne craignez pas le paranormal et sentez » Saif « avec VIBHOOTI. #BhootPolice Bientôt sur @disneyplushotstarvip », a-t-elle écrit.

Arborant une veste en cuir associée à une chemise noire, l’affiche présente Saif dans un avatar cool mais intrigant. Dans l’affiche du premier aperçu, Saif est vu tenant une arme qui semble l’aider à attraper des fantômes.

Cependant, ce qui a attiré l’attention des internautes, c’est le saint hindou en arrière-plan. Et cela n’a pas été bien accueilli par les internautes qui ont fustigé les créateurs et l’acteur pour avoir blessé les sentiments hindous.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux se sont rendus sur Instagram pour signaler la présence du saint hindou sur l’affiche. Alors qu’une partie des utilisateurs a prétendu qu’il s’agissait d’une tentative de diffamation d’Hindutva, d’autres ont lancé un appel au boycott du film de Saif.

Dans le #BhootPolice affiche …pourquoi les sadhus hindous ont-ils été exposés.. pourquoi pas un pasteur ou un clerc.. Espoir #SaifAliKhan pas été appris de Tandav… Nous sommes maintenant lui-même #boycottbhootpolice … @DisneyPlusHS pic.twitter.com/KpRl7EdzxX – Sharath Kumar (@sgn_hjs) 5 juillet 2021

Pourquoi #BhootPolice affiche avait des saints hindous en arrière-plan ? Pourquoi ce n’est pas n’importe quel mulla ou maulana musulman ?? #BoycottBollywood Bollywood trouve constamment son moyen de se moquer des saints hindous #SaifAliKhan #ArjunKapoor #YamiGautam #JacquelineFernandez pic.twitter.com/lOK2kqUDFt – Pranjal Agrahari (@itsPranjal08) 5 juillet 2021

#SaifAliKhan faisait partie de #Tandav série web qui a été boycottée étant contre #Hindutva Maintenant je pense #SaifAliKhan est vrai #Bhoot Dans le #BhootPolice affiche …pourquoi les sadhus hindous ont-ils été exposés.. pourquoi pas un pasteur ou un clerc..#boycottbhootpolice #BoycottBollywood pic.twitter.com/wo5biLacWC – Abhishek Takale (@takale_abhishek) 5 juillet 2021

#SaifAliKhan est vrai #Bhoot. Il faisait partie de #Tandav série web qui a été boycottée étant contre #Hindutva. C’est une sorte d’acteur de troisième classe qui ne mérite même pas de jouer le rôle de Rawan dans #Adipurush #BhootPolice pic.twitter.com/pX2TNGZqCr – Abhinav Shrivastava (@Abhinav453) 5 juillet 2021

Ce n’est pas la première fois que Saif est impliqué dans une controverse pour avoir prétendument blessé les sentiments hindous avec son œuvre. Plus tôt, sa première série Web « Tandav » a également fait face à la colère des médias sociaux pour les mêmes raisons.

« Bhoot Police », mettant également en vedette Arjun Kapoor, Jacqueline Fernandez et Yami Gautam, devrait sortir directement en numérique sur Disney + Hotstar.

La prochaine comédie d’horreur devait auparavant sortir en salles le 10 septembre. Cependant, les créateurs auraient confirmé sa sortie numérique en juin.

« Bhoot Police » a été abattu dans l’Himachal Pradesh à la fin de l’année dernière. Le prochain film est dirigé par Pawan Kripalani, qui a déjà réalisé des films comme « Ragini MMS » et « Phobia ». Le film retracera l’histoire d’un groupe de chasseurs de fantômes et leurs aventures hilarantes. « Bhoot Police » marque la première collaboration entre Saif et Arjun, qui sort actuellement avec la meilleure amie et actrice de Kareena Kapoor, Malaika Arora. Le prochain film est produit par Ramesh Taurani et Akshai Puri.

En plus de « Bhoot Police », Saif sera également vu dans « Adipurush » de Prabhas. Dans le réalisateur d’Om Raut, Saif jouera le rôle de Ravana. Saif, qui est apparu pour la dernière fois dans la série Amazon Prime Video « Tandav », a également « Bunty Aur Babli 2 » en préparation.