Les internautes trollent brutalement Kareena Kapoor Khan pour le message COVID «  Comprenez la gravité  »

Le 28 avril, l’actrice de Bollywood Kareena Kapoor Khan s’est adressée aux médias sociaux pour exhorter les gens à suivre sérieusement les protocoles COVID. Elle a publié un message parlant de l’importance de porter correctement des masques indiquant qu’il faut réfléchir aux travailleurs de première ligne qui ont tout donné dans la lutte de l’Inde contre le COVID, avant que quiconque ne bafoue les règles.

Dans sa note sur Instagram, elle a écrit que chacun lisant son message était responsable de briser la chaîne.

« Il est inimaginable pour moi de savoir qu’il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays. La prochaine fois que vous sortez, ou portez votre masque sous le menton, ou bafouez les règles, épargnez une pensée pour nos médecins et notre personnel médical. Ils sont à un point de rupture, à la fois mentalement et physiquement. Chacun de vous qui lit ceci est responsable de briser la chaîne. Aujourd’hui plus que jamais, l’Inde a besoin de vous, lisez l’article de Kareena.

Dès que l’actrice a publié la note, les internautes provoqués se sont rendus dans la section des commentaires pour lui faire remarquer que son cousin Ranbir Kapoor et sa petite amie Alia Bhatt venaient de rentrer de vacances aux Maldives, tous deux guéris du COVID-19. il n’y a pas longtemps. Ils ont également mentionné que sa belle-fille Sara Ali Khan était également en vacances aux Maldives et qu’elle ne devrait donc pas donner de « gyaan » sur les réseaux sociaux et mettre de l’ordre dans sa propre maison.

« Et il en va de même pour les célébrités qui optaient sans vergogne pour des vacances exotiques. Merci de leur faire part de votre message », a écrit un utilisateur.

« Veuillez dire la même chose à votre cousin qui était en vacances aux Maldives avec son copain il y a une semaine », a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

« Est-ce que tu es avec ton gang de filles et que tu as fini les fêtes? » a demandé à un utilisateur.

« Apne bhai ranbir ko aur apni girl gang ko smjhao, vahi sab Maldives main ghoom rhe le », a commenté un utilisateur des médias sociaux. « Et vos amis qui vont aux Maldives pour VACAY ?????????? a demandé à un utilisateur en colère.

«Demandez d’abord à votre belle-fille jo Maldives ghumne gayi thi. Usko toh ghar mei rehene Nahi bola? a commenté un autre utilisateur d’Instagram.

Pour l’inverse, le 20 avril, le couple de stars Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont été photographiés à l’aéroport de Mumbai, quittant la ville pour des vacances dans la destination préférée de Bollywood depuis l’année dernière, la nation insulaire des Maldives.

Les tourtereaux se sont envolés de Mumbai au milieu du verrouillage du coronavirus dans le Maharashtra qui a été annoncé quelques jours avant le départ des deux pour leurs vacances, à la suite d’une soudaine augmentation des cas de COVID-19.

Après que des photos et des photos du couple B-town arrivant à l’aéroport de Mumbai aient fait surface sur Internet, les internautes les ont harcelés pour avoir fui tout le chaos et ne pas avoir utilisé leur influence pour apporter leur aide. Certains sont même allés jusqu’à les appeler «bhagode» (déserteurs) pour quitter le pays au moment où il souffre le plus de la pandémie.

Pendant ce temps, jeudi, Kareena a posté un clip de la série de dessins animés « Tom & Jerry » dans le but d’expliquer à son fils Taimur pourquoi il est essentiel pour les adultes de se faire vacciner contre Covid-19.

Kareena a également écrit une note avec la vidéo sur la façon dont elle a essayé d’expliquer le concept de vaccination à Taimur.

«Nous ne réalisons pas que nos enfants absorbent également ce qui se passe et ils ont peur aussi. Nous parlions à Tim pour essayer d’expliquer pourquoi tous les adultes ont besoin d’être vaccinés et je pense que cela résume assez bien la situation. C’est vraiment Mais comme nous l’expliquons à nos enfants, nous devons nous aussi être patients et aider tous ceux qui essaient de nous aider – médecins, pharmaciens, autorités et les millions de bénévoles – veuillez vous inscrire et attendre votre tour. #BreakTheChain , » elle a écrit.

L’Inde a signalé 3,79257 nouveaux cas de COVID-19 et 3645 décès jeudi 29 avril, portant le total du pays à 1,83,76,524. Pas moins de 2,69 507 décharges ont été effectuées au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé de l’Union. Un total de 1 50 86 878 recouvrements a été signalé à ce jour. Le nombre total de morts s’élève à 2,04 832 avec 30,84 814 cas actifs. Un total de 15,00,20,648 personnes ont été vaccinées à ce jour.