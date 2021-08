Les internautes trollent brutalement Farhan Akhtar pour avoir félicité l’équipe de hockey féminin pour sa victoire en bronze

Jeudi (5 août) s’est avéré être l’une des journées les plus mémorables de l’histoire du hockey indien. L’équipe masculine, dirigée par Manpreet Singh, a battu l’Allemagne 5-4 pour remporter le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo. Il s’agit de la toute première médaille de l’Inde aux Jeux olympiques depuis 1980 à Moscou et de la 12e au classement général de l’épreuve phare.

Twitter était rempli de vœux de félicitations pour l’équipe. Du Premier ministre aux légendes du sport et aux stars de Bollywood, tout le monde a qualifié la victoire d’historique.

Cependant, une personne qui s’est trompée est l’acteur Farhan Akhtar, qui a félicité à tort l’équipe de hockey féminin pour la victoire, au lieu des hommes. Bien qu’il ait immédiatement relâché son erreur et supprimé son tweet, il était alors trop tard. Quelques internautes avaient immédiatement pris une capture d’écran du « mauvais tweet » de Farhan et l’avaient utilisé pour troller l’acteur de « Bhaag Milkha Bhaag » sur le site de micro-blogging.

« Super trucs de Farhan Akhtar. Selon lui, aujourd’hui, les femmes indiennes ont fait preuve d’un esprit combatif exemplaire et elles nous ont remporté la 4e médaille. Ab log keh rahe honge to sahi he hoga Eh bien, il a supprimé le tweet maintenant », a écrit un utilisateur de Twitter.

« Ces tweets suffisent à prouver qu’il consomme beaucoup d’herbe. Version masculine de @aliaa08 @FarOutAkhtar », a tweeté un autre. « Match bhi dekh liya Karo toofan », a tweeté un autre utilisateur.

« @FarOutAkhtar suivait le match de hockey comme il savait ce qu’est la CAA en assistant à une manifestation. #Hockey #hockeyindia #farhanakhtar #TokyoOlympics », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

L’Inde a brillamment résisté à un déficit de deux buts pour battre l’Allemagne 5-4 dans un festival de buts de haute intensité pour remporter le bronze, la première médaille du pays en hockey masculin aux Jeux olympiques après un écart de 41 ans. C’était un rêve devenu réalité pour des milliards d’amateurs de hockey alors que l’Inde est revenue de 1-3 pour marquer une impressionnante victoire de 5-4 qui a rappelé à ses fans les jours de gloire où les Indiens étaient une force avec laquelle il fallait compter dans le hockey mondial.