Les internautes trollent Arti Singh sur ses photos de vaccination contre le COVID-19

Au milieu de la campagne nationale de vaccination, plusieurs films et stars de la télévision ont reçu leurs coups et ont partagé des photos et des vidéos sur leur pseudo sur les réseaux sociaux, certains avec l’intention de sensibiliser le public à la vaccination, d’autres, comme l’a appelé une section d’internautes, pour ‘publicité’.

Mardi, la célébrité de « Bigg Boss 13 », Arti Singh, qui a pris son premier vaccin contre le COVID-19, a pris son compte Instagram pour partager des photos du centre de vaccination où elle a été cliquée, l’air plutôt effrayée en recevant le vaccin.

Cependant, elle ne savait pas que les images n’iraient pas bien avec les internautes qui finiraient par la traîner sur la même chose.

Dans une série de photos qu’Arti a partagées, elle peut être vue en train d’exprimer diverses expressions, l’air effrayée sur les images alors que l’infirmière s’approche pour lui donner le coup. Parlant à quel point elle a peur des injections, Arrti a écrit dans sa légende: « Peur des injections, mais prenez-le … nous devons lutter contre ça ….. première dose faite @rahulnarainkanal merci à uuu d’avoir fait en sorte que cela se produise … . @my_bmc merci. «

Mais le message d’Arti n’a pas été bien accueilli par les internautes qui lui ont demandé comment s’était-elle fait tatouer si elle avait si peur des injections. Certains utilisateurs ont laissé des commentaires désagréables sur le message et l’ont ciblée pour sa «suraction».

« Tattoo karwate waqt nahi pain hua aapko … Overacting ki dukaan », a écrit un utilisateur. « Nautanki sab ko dekh k.Stop publicité pour chaque happening.Iske phele injection jo lagwaye hai unke vidéos kyu nhi upload kiye », a écrit un autre.

« N’avez-vous pas eu peur en ayant ce tatouage de tourbière sur votre main ???? SURAGIR KI DUKKAN », a écrit un autre utilisateur. « Overacting keliye kitne paise mile apko ….. Wahan logon ko Vaccine keliye Slot nahi mil raha aur app log yahan bakchodi kar rahe ho …. Tattoo bannir waqt kuch nahi hua par Vaccine lagwane keliye dard ho raha hai … ..m », a commenté un autre utilisateur d’Instagram.

Dans le même ordre d’idées, l’acteur de télévision Asha Negi a publié mardi une publication sur Instagram dans laquelle elle appréciait les célébrités prenant le jab COVID-19 et partageant des photos et des vidéos pour sensibiliser et motiver les citoyens à se faire vacciner. Cependant, elle a demandé aux célébrités de ne pas exagérer dans les vidéos qui les montrent se faire vacciner contre le coronavirus.

« A tous les acteurs qui téléchargent leurs vidéos de vaccination, attention yaar ke liye thik hai mais s’il vous plaît itni overacting mat kiya karo, bohot ennuying ho jaata hai! « a écrit Asha Negi dans un message.

Dans sa légende, Asha a également posé une question au nom du peuple. Elle a écrit: « S’il vous plaît yaar! Aur haan log pooch rahe hain vidéaste khud le ja rahe ho ya hôpital fournit? »

Pendant ce temps, l’Inde a enregistré 3 299 942 nouveaux cas de Covid-19 en une journée, ce qui a porté le total à 2,29,92 517, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour mardi matin. Le nombre de morts a grimpé à 2,49,992 avec 3876 décès quotidiens, selon les données mises à jour.