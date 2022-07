Les internautes troll Mouni Roy pour avoir porté des pantalons surdimensionnés, dites ‘apni pahen k aani thi’

L’actrice de télévision Mouni Roy peut faire tourner les têtes avec ses looks torrides, elle sait comment nous impressionner avec son style. Récemment, elle a été vue en train de poser pour les caméras dans un pantalon noir surdimensionné, associé à un haut court noir.

Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo de Mouni Roy sur les réseaux sociaux. Cependant, après que le clip soit devenu viral, les internautes ont commencé à traquer l’actrice pour avoir porté des pantalons trop grands. L’un d’eux a écrit : « Mujhe lga aadhi bethi hai ye pants to bahut jayda choti pehn li madame ». Le second mentionnait «Apni size ki pant pehna kro».





Le troisième a mentionné: “Son pantalon est plus long que ma vie.” Le quatrième a commenté: “Ye jankar ese ban kar ayi hai ki log troll kare.” Le cinquième a commenté: “Qu’est-il arrivé à son visage?” Le sixième a commenté: “La section des commentaires m’intéresse davantage.” Le septième a mentionné: “Quand tu veux tellement ce pantalon mais que ta taille n’est pas disponible mais que tu l’achètes quand même.”

Mouni Roy, affiche son corps tonique et ses courbes fines dans des tenues audacieuses. L’actrice a récemment partagé ses photos dos nu des Maldives et a fait monter la température. Sur les photos qu’elle a partagées, on peut voir l’actrice poser dos nu avec une couverture enroulée autour d’elle. Partageant les photos, elle a écrit : “Mon coin de ciel”.

Regarde:





Roy, qui a fait ses débuts à la télévision dans le très populaire feuilleton Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, a récemment été considérée comme juge de l’émission de téléréalité pour enfants Dance India Dance Li’l Masters saison 5. Ses co-juges dans l’émission étaient le chorégraphe-metteur en scène Remo D’Souza et l’actrice Sonali Bendre.

Parlant de son rôle dans l’épopée d’aventure fantastique d’Ayan Mukerji Brahmastra, Mouni joue l’antagoniste Junoon, la mystérieuse reine des ténèbres. Tout en partageant son affiche de film, la cinéaste l’avait appelée le paquet surprise du film vedette de Raanbir Kapoor-Alia Bhatt qui sortira dans les salles le 9 septembre.

Pour les non-initiés, Mouni a fait ses débuts à Bollywood en tant qu’actrice principale aux côtés d’Akshay Kumar dans le drame sportif Gold de Reema Kagti basé sur la première victoire de l’Inde au hockey après l’indépendance aux Jeux olympiques de 1948 à Londres. Amit Sadh, Vineet Kumar Singh, Kunal Kapoor, Sunny Kaushal et Nikita Dutta ont également joué dans des rôles de premier plan.