Les internautes spéculent que le travail des lèvres d’Ayesha Takia a mal tourné sur la dernière photo, est massivement trollé

Ayesha Takia a été la cible de trolls en ligne il y a quelques années lorsque certaines de ses photos ont déclenché des rumeurs selon lesquelles elle aurait subi une chirurgie plastique. Ayesha a de nouveau été scrutée après avoir récemment publié une vidéo sur Instagram.

Ayesha a été vue en train de s’enregistrer dans un miroir dans la courte vidéo. Elle était vêtue d’un costume vert salwar et avait les cheveux frangés. Cependant, elle est rapidement devenue un sujet de discussion alors que les internautes se demandaient si l’actrice avait fait quelque chose à son visage pour que ses lèvres paraissent inhabituelles.

« Kya ho gaya tumhare face ko », a commenté un utilisateur d’Instagram tandis qu’un autre a exprimé son mécontentement, se demandant si elle avait fait quelque chose à ses lèvres.

Après la disparition de SSR, Ayesha a consulté son compte Instagram et a écrit : « Ayant personnellement vécu de nombreux incidents de trolling et d’intimidation sur le lieu de travail… Je souhaite faire passer le mot à ce sujet et je veux que vous parliez s’il vous plaît si quelqu’un vous fait sentir moins, petit ou sans valeur. Sachez que vous êtes incroyable et unique. Vous êtes censé être ici et vous battre pour ce que vous méritez. Vous êtes brillant et différent, vous ne devez pas les laisser gagner. »

Ayesha Takia a offert de l’aide pour faire face à une telle situation. Elle a écrit: « S’il vous plaît, parlez à quelqu’un. Tendez la main. Tenez un journal ou parlez en ligne de toute personne qui vous tire vers le bas, ne prenez pas la merde! Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais vous devez, vous devez, vous le ferez trouver quelqu’un à écouter. Nous avons besoin que ce monde soit un endroit bienveillant pour nos générations futures et pour leur bien, nous devons nous assurer que l’amour et la gentillesse ouvrent la voie. Soyez gentil avec les gens, soyez gentil et sensible parce que vous n’avez aucune idée à quel point quelqu’un est-il fragile ou difficile »

Pour les inconnus, Ayesha Takia est née à Mumbai, Maharashtra, en Inde, d’un père hindou et d’une mère gujarati. Elle est une ancienne élève du St Anthony’s Girls High School, Chembur. Elle a épousé le restaurateur Farhan Azmi, fils du chef du parti Samajwadi Abu Azmi, le 1er mars 2009, avec qui elle a un fils.