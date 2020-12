La cérémonie de mariage unique d’un couple face à COVID-19[feminine en tant que mariée testée positive avant que le grand rendez-vous ne gagne les cœurs sur les réseaux sociaux.

Les photos du mariage socialement éloigné sont largement partagées en ligne et tous les utilisateurs sont félicités pour l’esprit et la pensée créative du couple.

Patrick Delgado et Lauren Jimenez de Californie, aux États-Unis, devaient se marier fin novembre, mais la future mariée Lauren a été testée positive au COVID trois jours seulement avant la cérémonie. Cependant, le couple a continué la cérémonie de mariage et n’a pas laissé la pandémie s’éteindre, malgré l’isolement de la mariée.

Les photos largement partagées sur les réseaux sociaux montrent le couple échangeant des vœux de mariage avec les extrémités d’un ruban, ce qu’ils ont fait parce que le couple a dit qu’il voulait se sentir comme s’il se tenait la main.

La mariée vêtue de sa robe de mariée était assise près de la fenêtre de sa chambre au premier étage tandis que le marié se tenait sous la fenêtre dans la cour avant avec une pancarte disant « presque marié ».

Jimenez l’a dit Bonjour Amérique« Bien que ce ne soit certainement pas ainsi que nous avons envisagé notre mariage, Patrick et moi avons pu échanger nos vœux. » Jimenez a ajouté qu’elle était « triste » lorsqu’elle a reçu ses résultats, mais Patrick l’a soutenue. Patrick a déclaré à KTLA: « Quand elle a été testée positive, je vais être honnête, cela lui a fait des ravages. »

Le couple a ensuite expliqué comment la pandémie avait déjà changé trois fois leurs plans de mariage, alors qu’ils se sont fiancés en mai 2019 et ont planifié un mariage majeur en novembre 2020. Malgré les obstacles, le couple a décidé de procéder à la cérémonie car leur licence de mariage était expirée. jour après leur cérémonie. La cérémonie a eu lieu en présence de seulement 10 personnes, dont certaines l’ont regardée depuis leurs voitures de l’autre côté de la rue.

En parlant de précautions, le marié a dit à KTLA qu’ils ont pris soin de porter des masques partout pendant la cérémonie.

Les photos adorables ont été un succès instantané sur les réseaux sociaux, où les internautes ont applaudi leur créativité et leur gaieté malgré toutes les difficultés. Jessica Jackson, la photographe de mariage, a ajouté: «C’était le plus grand mariage que j’ai jamais tourné en 2020 COVID-19[feminine . «

Les photos publiées par Jessica ont recueilli plus de 1000 likes et sont surchargées d’amour et de souhaits, beaucoup émus par leur histoire.