Les internautes saluent une femme qui a sauvé des chiens errants dans un trafic dense

Nous trouvons nos héros dans les endroits les plus inattendus et bien que l’image habituelle de l’héroïsme dans notre esprit soit un acte de faire quelque chose de plus grand que nature, c’est le petit acte de gentillesse qui compte. Et cette vidéo d’une femme sauvant trois chiens d’une rue animée à la circulation dense est un autre doux rappel de cette simplicité derrière l’image attachée à l’héroïsme. Le clip de l’utilisateur d’Instagram Brian Mogg a été partagé sur la plateforme par une page nommée Nextdoor. La vidéo commence dans le contexte d’une scène d’un passage à niveau très fréquenté, où l’on pouvait voir des voitures attendre que le signal passe au vert avant de commencer à bouger. Entre cette agitation de la circulation urbaine, une femme qui sort de son SUV noir pour sauver trois chiens des rues errants. Elle ouvre les portes et le coffre de la voiture pour que les chiens puissent facilement y entrer. Alors que le signal passe au vert et que certaines voitures se mettent en mouvement, la femme poursuit son sauvetage. Elle est rejointe par d’autres personnes qui la repèrent de l’autre côté de la rue. Ils parviennent enfin à faire monter les chiens dans la voiture. Tout cet épisode a été filmé par une personne assise dans une voiture derrière le SUV de la femme.

Vérifiez le ici:

La vidéo a reçu un immense amour des amoureux des animaux sur Internet qui ont inondé la section des commentaires de leurs éloges pour la femme. Réagissant à la vidéo, l’une des utilisatrices a souligné que la femme porte des talons mais cela ne l’a pas empêchée de courir derrière ces petits chiens. De nombreux utilisateurs l’ont remerciée d’avoir aidé les chiens de manière désintéressée. « Cela me fait pleurer, je ne peux pas imaginer mon bébé dans cette situation. Dieu merci pour les gens comme eux », a commenté un internaute.

La vidéo a jusqu’à présent obtenu plus de 6 lakh vues sur Instagram.

Quelle est votre réaction au clip ?

