Black Lives Matter, le mouvement pour la justice raciale qui est devenu un cri de ralliement après la mort malheureuse d’un Noir non armé aux États-Unis par un policier l’année dernière, a été proposé pour le prix Nobel de la paix, a déclaré samedi un député norvégien.

Fondé aux États-Unis en 2013, le mouvement a reçu un élan en mai après la mort de George Floyd du Minnesota. Un policier blanc s’était agenouillé au cou de Floyd pendant plus de huit minutes, ignorant les supplications de ce dernier selon lesquelles il ne pouvait pas respirer. La mort de Floyd a alimenté les manifestations aux États-Unis contre la brutalité policière, l’inégalité raciale et plus encore qui se sont rapidement répandues dans le monde.

La poignée Twitter du mouvement BLM a reconnu la proposition et s’est engagée à faire plus pour sonner l’égalité raciale partout.

Nous détenons le plus grand mouvement social de l’histoire mondiale. Aujourd’hui, nous avons été nominés pour le prix Nobel de la paix. Les gens se réveillent à notre appel mondial: pour la justice raciale et la fin de l’injustice économique, du racisme environnemental et de la suprématie blanche. Nous ne faisons que commencer ✊🏾 pic.twitter.com/xjestPNFzC – Les vies noires comptent (@Blklivesmatter) 30 janvier 2021

Les partisans du mouvement étaient ravis et ont partagé la nouvelle sur les plateformes de médias sociaux dans l’espoir que des changements plus profonds aient lieu concernant l’avenir du mouvement.

Qu’y a-t-il de plus important que de lutter pour l’égalité et le caractère sacré des vies exploitées? La nomination de BLM pour le prix Nobel de la paix est exactement le genre d’énergie dont nous avons le plus besoin.#BlackLivesMatter – Arianeh Sajadi (@ArianehSajadi) 30 janvier 2021

Le mouvement Black Lives Matter nominé pour le prix Nobel de la paix 2021 👏🏾👏🏾Brillante nouvelle que le BLM est reconnu pour avoir galvanisé le soutien mondial à l’égalité et lutter contre la montée du racisme dans le monde #BlackLivesMatter https://t.co/v4pXzxn4JO – Nick (@ Nclarke30) 30 janvier 2021

Certains cependant ont estimé qu’il était plus approprié de proposer des noms de femmes qui avaient formé le mouvement au départ plutôt que le nom de l’organisation dans son ensemble.

‍♂️ Nommer «Black Lives Matter» pour le prix Nobel de la paix est aussi ridicule que de nommer «Tout l’État du Kansas» ou «toute l’industrie de l’ébénisterie». Le mouvement a été lancé par 3 femmes noires. Nommez * les * .Alicia Garza.Patrisse Cullors.Opal Tometi. – Mekka * Mon masque vous protège * Okereke (@mekkaokereke) 30 janvier 2021

Des dizaines de milliers de personnes, dont des députés et des ministres de tous les pays, d’anciens lauréats du prix Nobel et d’éminents universitaires, peuvent proposer des candidats aux différents prix Nobel.

Le député norvégien Petter Eide, qui a déposé la proposition, a déclaré: «Ils ont réalisé un énorme succès dans la sensibilisation et la sensibilisation du monde à l’injustice raciale.»

La date limite se termine dimanche. Plusieurs autres noms ont été évoqués pour le prix de la paix, notamment le fondateur et lanceur d’alerte controversé de Wikileaks Julian Assange, l’ancien président américain Donald Trump, le groupe de défense des droits des médias RSF et un trio de dirigeants de l’opposition biélorusse dirigé par Svetlana Tikhanovskaya.

Les prix Nobel seront annoncés début octobre. Le prix de cette année a été décerné au Programme alimentaire mondial, l’agence alimentaire des Nations Unies.

Le mouvement BLM a été fondé en 2013 par trois femmes Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi après l’acquittement de l’homme qui a abattu Trayvon Martin aux États-Unis. Le mouvement a été alimenté l’année prochaine par les manifestations contre la mort de Michael Brown et Eric Garner. La fondation a récemment remporté le prix suédois des droits de l’homme Olof Palme pour 2020.

